Έκθεση FAO: Η παγκόσμια αποψίλωση επιβραδύνεται, αλλά τα δάση παραμένουν υπό πίεση

Τροποποίηση EUDR: Το ΕΛΚ εμφανίζεται θετικό επί της αρχής, αλλά δεν δίνει ακόμα το πράσινο φως Την αναθεωρημένη πρόταση της Κομισιόν για την εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ για την Αποψίλωση των Δασών (EUDR) σχολίασαν οι ευρωβουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ). Σύμφωνα με την κεντροδεξιά ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η νέα πρόταση αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να προωθηθεί γρήγορα. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι λεπτομέρειες απαιτούν λεπτομερή έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα θα είναι αποτελεσματικά και θα προσφέρουν πραγματική ανακούφιση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται. «Αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι βασικά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση: Παρέχουν αξιοσημείωτες απλουστεύσεις και επιτέλους αντιμετωπίζουν πολλές από τις ανησυχίες που έχουμε εκφράσει εδώ και καιρό. Ο καθοριστικός παράγοντας τώρα θα είναι κατά πόσον οι αλλαγές αυτές θα επιλύσουν πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μας στην πράξη», δήλωσε η ευρωβουλευτής Christine Schneider, επικεφαλής διαπραγματεύτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του φακέλου. Καθιέρωση της αρχής του πρώτου διανομέα «Μεταξύ άλλων, οι τροποποιήσεις προβλέπουν εξαιρέσεις για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από χώρες με χαμηλό κίνδυνο αποψίλωσης των δασών. Για αυτές, οι προηγούμενες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας θα απλοποιηθούν. Επιπλέον, πρόκειται να καθιερωθεί η αρχή του πρώτου διανομέα. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον θα είναι δυνατή η αναφορά στη δήλωση δέουσας επιμέλειας του πρώτου διανομέα, γεγονός που με τη σειρά του θα ελαφρύνει την επιβάρυνση της αλυσίδας εφοδιασμού. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία για την Ομάδα του ΕΛΚ», πρόσθεσε η Schneider. Υπενθυμίζεται ότι στην πρόταση που παρουσίασε στις 21/10 η Κομισιόν προβλέπεται ότι η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την εφαρμογή του EUDR δεν θα αφορά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής παρά μόνο τους πολύ μικρούς και μικρούς φορείς εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών μικρής κλίμακας. «Είναι ένα σημαντικό μήνυμα ότι όσοι δραστηριοποιούνται χωρίς αποψίλωση των δασών δεν θα πρέπει, πλέον, να υποφέρουν κάτω από ένα βουνό γραφειοκρατίας. Στόχος μας είναι μια ταχεία διαδικασία, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αποκτήσουν ασφάλεια δικαίου και πρακτικές απλουστεύσεις το συντομότερο δυνατό», συνέχισε η Schneider. «Η Ομάδα του ΕΛΚ θα εξετάσει τώρα λεπτομερώς την πρόταση, προτού λάβει την τελική της απόφαση», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής Peter Liese, εκπρόσωπος της Ομάδας του ΕΛΚ για το περιβάλλον. Και κατέληξε: «Οι εύλογες ανησυχίες των επιχειρήσεων, των δασοκτημόνων και των γεωργών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Φυσικά, η παγκόσμια αποψίλωση των δασών είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μη δημιουργήσουμε ένα γραφειοκρατικό τέρας στις προσπάθειές μας να το καταπολεμήσουμε. Θα εξετάσουμε τώρα πολύ προσεκτικά τις λεπτομέρειες της πρότασης και, στη συνέχεια, θα αποφασίσουμε για την τελική μας γνώμη».