Η Βρετανία χαλαρώνει τους κανόνες για τις βίζες εποχικών αγροτικών εργατών

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε αλλαγές στο Σχέδιο Εποχικών Εργατών (Seasonal Worker Scheme – SWS), που θα τεθούν σε ισχύ από τον Νοέμβριο 2025, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους καλλιεργητές και τους ξένους εργαζομένους για τη μετακίνηση μεταξύ αγροκτημάτων. Το πρόγραμμα επιτρέπει τη χρήση προσωρινού εξωτερικού εργατικού δυναμικού για την υποστήριξη της εσωτερικής συγκομιδής καλλιεργειών. Με τους νέους κανόνες, οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα μπορούν να παραμένουν στη Βρετανία έως έξι μήνες εντός οποιασδήποτε περιόδου δέκα μηνών. Η τροποποίηση αυτή μειώνει το διάστημα μεταξύ των εκδόσεων βίζας, επιτρέποντας την ταχύτερη επιστροφή των εργατών και την πιο αποδοτική μετακίνηση μεταξύ διαφορετικών συγκομιδών, από εαρινές καλλιέργειες, όπως νάρκισσοι και σπαράγγια, έως καλοκαιρινά φρούτα, όπως φράουλες και δαμάσκηνα.

Η απόφαση έρχεται μετά από διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού στις αρχές της περιόδου συγκομιδής, που στο παρελθόν άφησε κάποιες καλλιέργειες ασυγκόμιστες. Ο πρόεδρος της NFU Horticulture and Potatoes Board, Martin Emmett, χαρακτήρισε την αλλαγή «σημαντική επιτυχία», υπογραμμίζοντας ότι παρέχει στους εργαζομένους και τους εργοδότες την αναγκαία ευελιξία για τις απρόβλεπτες ανάγκες της γεωργίας. Η NFU προέτρεψε, επίσης, την κυβέρνηση να εφαρμόσει παρόμοια ευελιξία στους εποχικούς εργαζομένους της πτηνοτροφίας και τόνισε την ανάγκη μακροπρόθεσμης βεβαιότητας για τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή παραγωγή φρούτων και λαχανικών στη Βρετανία.