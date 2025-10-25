Δυτική όχθη: Κανένας Παλαιστίνιος δεν είναι ασφαλής κατά τη φετινή ελαιοσυγκομιδή

Άνανδρες επιθέσεις ενάντια σε ανυπεράσπιστους Παλαιστίνιους αγρότες, εν μέσω της περιόδου ελαιοσυγκομιδής πραγματοποιούν ανενόχλητοι οι Ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στην πόλη Τουρμούς Άγια, ο ανεξάρτητος Αμερικανός δημοσιογράφος Jasper Nathaniel βιντεοσκόπησε άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό εν ψυχρώ επίθεσης σε μια ομάδα Παλαιστινίων που μάζευε ελιές, το οποίο, σύμφωνα με Παλαιστίνιους υγειονομικούς αξιωματούχους, οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον μίας ντόπιας αγρότισσας.

Πράγματι, στο βίντεο που δημοσίευσε ο Nathaniel και έκτοτε έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου απεικονίζεται μια 55χρονη Παλαιστίνια ξαπλωμένη στο έδαφος, εντός ενός ελαιώνα, να δέχεται σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι με ρόπαλο (!), το οποίο φέρει ένας μασκοφόρος Εβραίος έποικος… Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Οι Ισραηλινοί έποικοι δεν αρκέστηκαν στις επιθέσεις στους Παλαιστίνιους αγρότες, αλλά στράφηκαν και εναντίον όσων κατέγραφαν το περιστατικό ή προσπαθούσαν να τους επαναφέρουν στην τάξη. Από την οργή τους δεν γλύτωσε ούτε ο Nathaniel, ο οποίος κυνηγήθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης. Ο ίδιος δήλωσε στην Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ – σ.σ. ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση που προάγει την ελευθερία του Τύπου σε διεθνές επίπεδο) ότι φώναζε επανειλημμένα «Τύπος, Αμερικανός, Τύπος, Αμερικανός», ενώ προσπαθούσε να αποφύγει τους επιτιθέμενους που τον κυνηγούσαν, ωστόσο οι κλήσεις του αγνοήθηκαν. Όπως πρόσθεσε, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε πετροβολήθηκε και ο καθρέφτης του έσπασε μετά από το χτύπημα ενός ροπαλοφόρου. Υπενθυμίζεται ότι στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό παράνομη ισραηλινή κατοχή και εποικισμό εδώ και δεκαετίες, η -εν μέρει κυβερνώσα- Παλαιστινιακή Αρχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Φατάχ και όχι της Χαμάς, ενώ δεν υπάρχει ισραηλινό μπλόκο στους ξένους δημοσιογράφους, όπως συμβαίνει στη Γάζα.

Εκτόξευση της βίας

«Η βία των εποίκων έχει εκτοξευθεί σε κλίμακα και συχνότητα», δήλωσε ο Ατζίθ Σούνγκεϊ, επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (OHCHR) για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη (21/10). Και υπογράμμισε: «Δύο εβδομάδες από την αρχή της συγκομιδής του 2025, έχουμε ήδη δει σοβαρές επιθέσεις από ένοπλους εποίκους κατά Παλαιστινίων ανδρών, γυναικών, παιδιών και ξένων αλληλέγγυων ακτιβιστών».