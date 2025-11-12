ΕΛΓΑ: Πληρωμές ενισχύσεων ΚΟΕ ύψους 1.251.816  ευρώ

Η καταβολή ενισχύσεων, ύψους 1.251.816 ευρώ, σε 386 δικαιούχους παραγωγούς , για απώλειες φυτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του έτους 2021, αποφασίστηκε, κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και του προέδρου ΕΛ.Γ.Α., Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η καταβολή ενισχύσεων πραγματοποιήθηκε την 11η Νοεμβρίου 2025.

«Η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. σε συνεργασία με τους υπαλλήλους του Οργανισμού, ολοκληρώνουν την εκκαθάριση των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων του έτους 2021 διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι παραγωγοί έλαβαν τις ενισχύσεις τους στο 100% της αξίας των οριστικών πορισμάτων» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.