ΕΛΤΑ: Κανένας εφησυχασμός στην περιφέρεια παρά την τρίμηνη παράταση στα «λουκέτα»

Αναβρασμός επικρατεί στην ελληνική περιφέρεια, με αφορμή την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη απόφαση της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για την αναδιάρθρωση της εταιρείας. Σύμφωνα με το αρχικό πλάνο, προβλεπόταν να κατεβάσουν άμεσα ρολά συνολικά 204 υποκαταστήματα σε όλη την επικράτεια, ωστόσο, μετά τη διάσταση που δόθηκε στο ζήτημα λόγω των μαζικών αρνητικών αντιδράσεων, φθάνοντας στο σημείο να συζητηθεί έντονα όχι μόνο στη Βουλή, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή –μετά από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου–, η διοίκηση της εταιρείας εξωθήθηκε σε αναδίπλωση, προχωρώντας τελικά με άμεσα «λουκέτα» μόνο σε 46 υποκαταστήματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και πέντε ακόμη πόλεις (σ.σ. Πάτρα, Ρόδος, Ιωάννινα, Ιεράπετρα και Χανιά), ενώ για τα υπόλοιπα –δηλαδή τα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων– αποφασίστηκε τρίμηνη αναστολή, η οποία, φυσικά, δεν καθησυχάζει κανέναν, καθώς όλα δείχνουν ότι το «λουκέτο» αποτελεί ειλημμένη απόφαση.

Η «ΥΧ» πραγματοποίησε το σχετικό πανελλαδικό ρεπορτάζ και σας παρουσιάζει το κλίμα από την περιφέρεια, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη. Τόσο οι πολίτες όσο και αυτοδιοικητικά στελέχη τελούν υπό μεγάλη αναστάτωση και απευθύνουν κραυγή αγωνίας. Αναμένονται, έτσι, με ιδιαίτερη αγωνία οι επόμενες εξελίξεις σε αυτό που μπορεί να αποτελέσει άλλο ένα καθοριστικό πλήγμα για την ελληνική επαρχία, η οποία χάνει σιγά-σιγά τη δυνατότητα να εξυπηρετείται ακόμα και στα απολύτως βασικά και θεμελιώδη.

Δυτικ΄΄η Ελλάδα: Στους δρόμους για το ζήτημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Κύμα διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων σαρώνει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ελλάδα, με αφορμή τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δήμοι, βουλευτές, φορείς και κάτοικοι σε Ηλεία, Αχαΐα, και Αιτωλοακαρνανία εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που υποβαθμίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών και αποκόπτει τις τοπικές κοινωνίες από βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Η είδηση της παράτασης όχι μόνο δεν εφησύχασε τις τοπικές κοινωνίες, αλλά προκάλεσε και έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει το κλείσιμο των υποκαταστημάτων στις ζωές τους. Μάλιστα, δηλώνουν αποφασισμένες να υπερασπιστούν το δίκαιο αίτημά τους για τη διατήρηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στην Πάτρα, η δημοτική αρχή ζητά την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των δύο καταστημάτων στην οδό Ανθείας και στα Βραχνέικα, επισημαίνοντας ότι εξυπηρετούν καθημερινά εκατοντάδες πολίτες και ότι η λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την τοπική κοινωνία. Αντίστοιχα, στο Θέρμο της Αιτωλοακαρνανίας, πλήθος κατοίκων συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ταχυδρομικό κατάστημα, με τον δήμαρχο και εκπροσώπους φορέων να τονίζουν τη ζωτική σημασία της διατήρησής του για την εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων κοινοτήτων.

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Βόνιτσα, όπου η δημοτική αρχή και οι επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών έστειλαν ενωτικό μήνυμα διαμαρτυρίας ενάντια στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Ο δήμαρχος, Θανάσης Κασόλας, χαρακτηρίζει «εντελώς παράλογο» το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς ταχυδρομείο ένας μεγάλος και τουριστικός δήμος, υπογραμμίζοντας ότι «η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν μπορεί να υποκατασταθεί από ψηφιακές υπηρεσίες».

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Μύτικα και στις Φυτείες Ξηρομέρου. Ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, δηλώνει ότι ο δήμος έχει ήδη αποφασίσει να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση των καταστημάτων, παραχωρώντας δημοτικούς χώρους για τη συστέγασή τους και αναλαμβάνοντας τα λειτουργικά τους κόστη, επιδιώκοντας μια βιώσιμη λύση που θα διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Στην Ηλεία, έντονη είναι η αντίδραση του Δήμου Ήλιδας και των κατοίκων της Πηνείας για την επιχειρούμενη αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στην Εφύρα, του τελευταίου που εξυπηρετεί την περιοχή. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, με ομόφωνο ψήφισμά του, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του, χαρακτηρίζοντας την απόφαση –η οποία προς το παρόν έχει πάρει τρίμηνη αναβολή– «σοβαρό πλήγμα για την τοπική κοινωνία». Ο δήμαρχος, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, τονίζει ότι «οι κάτοικοι της Πηνείας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας» και δεσμεύθηκε για συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι την οριστική ανάκληση της απόφασης.

Στερεά Ελλάδα: Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες

Σημαντικό πλήγμα για τους κατοίκους της υπαίθρου αναμένεται να προκαλέσει η συνεχιζόμενη συρρίκνωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ στη Στερεά Ελλάδα. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδας, Βάγιος Μπουρογιάννης, η κατάσταση έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. «Μόνο το 2023, έκλεισαν 18 καταστήματα, ενώ σήμερα 14 ακόμη βρίσκονται σε αναστολή και αναμένουν τις τελικές αποφάσεις της διοίκησης», περιγράφει.

Ο κ. Μπουρογιάννης τονίζει πως η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού έχει οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση των υπηρεσιών. «Ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων είναι ηλικιωμένο, ενώ η εθελούσια έξοδος και οι συνταξιοδοτήσεις επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τον Οργανισμό. Πλέον, ο φόρτος εργασίας πέφτει σε λιγότερα άτομα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Δήμοι και κοινωνία στηρίζουν τον θεσμό

Παράλληλα, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις επιχειρούν να συμβάλουν στη διατήρηση των καταστημάτων, προσφέροντας αναξιοποίητα δημοτικά κτήρια για τη στέγαση των ΕΛΤΑ, καθώς το λειτουργικό τους κόστος δεν θεωρείται υψηλό. Οι δήμοι, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος, «αναγνωρίζουν τον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΤΑ, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν βασικό κρίκο εξυπηρέτησης των πολιτών».

Κλείνοντας, ο κ. Μπουρογιάννης απευθύνει έκκληση στις τοπικές κοινωνίες να στηρίξουν τα ΕΛΤΑ, προκειμένου να συνεχίσουν να επιτελούν το κοινωνικό τους έργο. «Όταν θα κλείσουν και τα τελευταία καταστήματα, οι πολίτες θα κατανοήσουν πόσο αναντικατάστατος είναι ο ρόλος τους. Το μεγάλο κόστος διακίνησης προϊόντων, εγγράφων κ.ά. θα είναι σημαντικό. Το ίδιο έργο έχουμε δει και με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τις τιμές των νοικοκυριών να εκτοξεύονται στα ύψη», υπογραμμίζει, επισημαίνοντας πως ο Οργανισμός δεν είναι απλώς μια επιχείρηση, αλλά ένας ζωντανός πυλώνας κοινωνικής συνοχής στην ελληνική ύπαιθρο.

Θεσσαλία: Δεν υποστέλλουν τη σημαία του αγώνα

Παρά την τρίμηνη παράταση λειτουργίας που εξασφάλισαν τα εννέα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία, μετά τις έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, φορέων και πολιτικών εκπροσώπων, οι τοπικοί φορείς δεν επαναπαύονται και προτίθενται το επόμενο διάστημα να αναδείξουν με δράσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτών των καταστημάτων. Πρόκειται για τα υποκαταστήματα σε Βελεστίνο, Ζαγορά, Αργαλαστή, Τύρναβο, Αγιά, Συκούριο, Πύλη, Σοφάδες και Βραγκιανά, τα οποία κέρδισαν προσωρινά χρόνο μέχρι να επανεξεταστεί το μέλλον τους.

Από τη στιγμή που υπήρξε η πρώτη ανακοίνωση για «λουκέτο» στα παραπάνω καταστήματα, οι τοπικοί φορείς, με πρωτεργάτες τους δημάρχους, προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, επιστολές διαμαρτυρίας, ενώ οι κυβερνώντες βουλευτές έγιναν αποδέκτες πολλών τηλεφωνημάτων διαμαρτυρίας. Αρκετοί εξ αυτών με επερωτήσεις στη Βουλή έδειξαν και οι ίδιοι την ενόχλησή τους για το ξαφνικό κλείσιμο.

Όπως αναφέρουν τοπικοί φορείς σε δηλώσεις τους στην «ΥΧ», μια πιθανή παύση λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην ύπαιθρο αναμένεται να υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και να αποτελέσει ακόμη ένα χτύπημα στην προσπάθεια που γίνεται ώστε τα χωριά να σταθούν όρθια. Κι αυτό γιατί μετά το κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων, Κέντρων Υγείας και άλλων υπηρεσιών, ένα πιθανό λουκέτο στα ΕΛΤΑ θα αναγκάσει ακόμη και τους ηλικιωμένους που θέλουν να παραμείνουν στα χωριά να μετοικήσουν στα αστικά κέντρα, κοντά στα παιδιά τους, αφού δεν θα μπορούν να διεκπεραιώσουν βασικές υποχρεώσεις και συναλλαγές. Όλα αυτά, στην πολύπαθη Θεσσαλία, η οποία ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει τα χτυπήματα του Daniel, του σεισμού και άλλων έκτακτων δυσάρεστων καταστάσεων.

Ακόμη και οι συνδικαλιστές από το Σωματείο Ταχυδρομικών Θεσσαλίας, οι οποίοι μέχρι στιγμής τηρούν μια στάση αναμονής, καθώς έχουν λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα χαθεί ούτε μία θέση από το μόνιμο προσωπικό, χαρακτηρίζουν την εξέλιξη αυτή επιβαρυντική για τους πολίτες και ειδικά για τους ηλικιωμένους, καθώς χάνεται μια επαφή πολλών δεκαετιών, αφού κλείνουν τα φυσικά καταστήματα.

Από τη στιγμή που ο όρος της «κοινής ωφελείας» διεγράφη από την πολιτική ατζέντα, χάθηκε μαζί του και ένα κομμάτι από το συλλογικό μας νόημα. Από εκείνη τη στιγμή, το δημόσιο συμφέρον έγινε αριθμός, ο άνθρωπος «πόρος» και το κράτος μια επιχείρηση, που λογοδοτεί μόνο στους δείκτες. Ξεχάσαμε πως ο κοινός τόπος, οι δρόμοι, τα σχολεία, ο σιδηρόδρομος, το νερό και ο αέρας δεν είναι προϊόντα, αλλά προϋποθέσεις ζωής. Και όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από αυτήν τη συνείδηση, τόσο περισσότερο χάνεται και ο ίδιος ο δεσμός που μας κάνει κοινωνία…

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Με κλείσιμο κινδυνεύουν 12 υποκαταστήματα

Συνολικά 12 είναι τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που κινδυνεύουν να κατεβάσουν ρολά μέσα στο επόμενο διάστημα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αρχική απόφαση, επρόκειτο να μπει άμεσα «λουκέτο» στα εξής υποκαταστήματα, ανά νομό:

Δράμα: Καλαμπάκι, Παρανέστι, Προσοτσάνη.

Καβάλα: Ελευθερούπολη, Κρηνίδες, Λιμενάρια (Θάσου).

Ξάνθη: Εύλαλο, Σταυρούπολη.

Ροδόπη: Ξυλαγανή.

Έβρος: Μεταξάδες, Σουφλί, Τυχερό.

Μετά την ανακοίνωση της τρίμηνης παράτασης, που ακολούθησε λόγω της κατακραυγής, η οποία ωστόσο δεν διασφαλίζει ούτε στο ελάχιστο τα ανωτέρω υποκαταστήματα από τον ορατό κίνδυνο κλεισίματος μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, οι δήμοι και οι τοπικές κοινωνίες συνεχίζουν να αντιδρούν και να ζητούν να μην παρθεί μια τέτοια «καταδικαστική» απόφαση για την ελληνική ύπαιθρο. Όπως υποστηρίζουν, το κλείσιμο των υποκαταστημάτων θα διογκώσει ακόμα περισσότερο το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα της περιφέρειας, που στην ΑΜ-Θ έχει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά στους δήμους Παρανεστίου, Νευροκοπίου και Σουφλίου.

Ο δήμαρχος Τοπείρου, Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο προδιαγραφόμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Εύλαλο, τονίζοντας ότι «η απόφαση αυτή υποβαθμίζει τις καθημερινές υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής μας, ειδικά για ηλικιωμένους και κατοίκους με περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης, αυξάνει τις αποστάσεις και τον χρόνο που απαιτείται για βασικές ταχυδρομικές και συναλλακτικές υπηρεσίες, έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Από τη δική του μεριά, ο δήμαρχος Ξάνθης, Στράτος Κοντός, δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετος σε μια προοπτική αναστολής λειτουργίας του καταστήματος στη Σταυρούπολη, εξέλιξη που, όπως λέει, «θα πλήξει ευθέως τους κατοίκους των ορεινών περιοχών του δήμου μας, καθώς η απουσία βασικών δημόσιων υπηρεσιών οδηγεί σε απομόνωση, ταλαιπωρία και σταδιακή ερήμωση».

Επίσης, ο ίδιος προτείνει «να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας, ώστε –εφόσον χρειαστεί– «ο δήμος να συμβάλει στην κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων του ταχυδρομείου για τη συνέχιση της λειτουργίας του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Στην ίδια λογική, ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, τονίζει ότι μια τελεσίδικη απόφαση περί κλεισίματος «θα πλήξει την κοινωνική συνοχή και θα δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δημοτών» και προτείνει στη διοίκηση των ΕΛΤΑ και στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «τη διατήρηση των υποκαταστημάτων στον Δήμο Παγγαίου, με τη συμμετοχή του δήμου στις λειτουργικές δαπάνες –όπως στέγαση, ηλεκτρικό ρεύμα, καθαριότητα και αναλώσιμα–, ώστε να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία τους».

Ο δήμαρχος Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης, θυμίζει το κλείσιμο του καταστήματος στον Πρίνο Θάσου και πλέον την πολύ πιθανή κατάργηση του καταστήματος στα Λιμενάρια, με συνέπεια –αν αυτό, τελικά, συμβεί– να απομένει μόνο ένα στον Λιμένα. Τονίζει ότι «μια τέτοια απόφαση θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιπλέον ταλαιπωρία των κατοίκων του τόπου μας».

Ο δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών, Απόστολος Ιωάννου, υπογραμμίζει πως το υποκατάστημα στην Ξυλαγανή εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες κατοίκους, μεταξύ αυτών αρκετούς ηλικιωμένους, επαγγελματίες και αγρότες, και προειδοποιεί ότι αν ισχύσει το «λουκέτο», θα είναι ένα γεγονός που «θα εντείνει το φαινόμενο της πληθυσμιακής μείωσης στις αγροτικές περιοχές».

Τέλος, ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, σχολιάζει ότι αν ισχύει το απευκταίο σενάριο, θα κλείσουν δύο στα δύο καταστήματα, σε Σουφλί και Τυχερό, στον έβδομο σε έκταση δήμο της χώρας. «Είναι από τους πλέον αραιοκατοικημένους δήμους. Υπάρχουν ακόμη οικισμοί που συνδέονται με χωματόδρομο», τονίζει. Η συγκεκριμένη απόφαση προστίθεται στο κλείσιμο της 7ης Ταξιαρχίας και το δρομολογούμενο κλείσιμο της Εθνικής Τράπεζας.

Ο ίδιος σχολιάζει ότι περίμεναν να αποκαταστήσουν τις ζημιές μετά την πυρκαγιά του 2023 από την Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη του Έβρου. «Είναι ντροπή. Τάζουν λαγούς με πετραχήλια όταν έρχονται στον Έβρο και όταν μπαίνουν στο αεροπλάνο τα ξεχνούν όλα. Θέλουν να εγκαταστήσουν άτομα στην περιοχή, δίνοντας ενίσχυση 10.000 ευρώ, αλλά για τους μόνιμους κατοίκους δεν διαθέτουν τίποτα».

Σημειώνει ότι το κατάστημα λειτουργεί με έναν υπάλληλο και έναν διευθυντή και ο δήμος πληρώνει ετησίως 15.000 ευρώ. «Έχουμε κάνει σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για την αλληλογραφία του δήμου, όπως είναι οι λογαριασμοί νερού. Στηρίζουμε τα ΕΛΤΑ, γιατί συνδέονται άρρηκτα με την ύπαιθρο», λέει και σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι «η ανοχή τέλειωσε. Δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές».