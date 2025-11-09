Θεσσαλία: Παραμένουν σε αναβρασμό οι αγρότες, ετοιμάζονται για μπλόκα

Μπορεί ο θεσαλικός κάμπος να γέμισε φωτιές και καπνούς αυτή την εβδομάδα, αφού οι αγρότες, με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, προχώρησαν στην κακή και επιβλαβή –κυρίως για το περιβάλλον– συνήθειά τους να βάζουν φωτιές για να κάψουν τα όποια υπολείμματα των καλλιεργειών, ωστόσο, οι «φωτιές» που σκοπεύουν να βάλουν στην κυβέρνηση το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι εξίσου μεγάλες και πολλές.

Στελέχη των Ομοσπονδιών των Αγροτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας έχουν ήδη ξεκινήσει περιοδείες στα χωριά, επισκέψεις στα καφενεία για να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις των αγροτών για τα μπλόκα του Δεκεμβρίου και να προετοιμάσουν το κλίμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημερινή σύσκεψη, που έχει ανακοινωθεί στο παλιό δημαρχείο του Κιλελέρ.

Στην επιχειρηματολογία τους κυριαρχεί κυρίως το μπάχαλο με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κυβερνητικές ευθύνες που υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν.

Κάποιοι φορείς ήδη ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο της Αθήνας την προσεχή Τρίτη στο ΥΠΑΑΤ, ενώ άλλοι αναμένουν την κρίσιμη σύσκεψη της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, όπου θα καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εξόδου των αγροτικών μηχανημάτων στις εθνικές οδούς. Τέλος, άγνωστο παραμένει ακόμη το πώς θα αντιδράσουν οι κτηνοτρόφοι.