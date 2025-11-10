Κ. Τσιάρας: Πλέγμα άμεσων μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων με νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή

Πλέγμα άμεσων μέτρων στήριξης με νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή προωθεί το ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα», στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στη Φαίη Μαυραγάνη.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται:

-Η χορήγηση 22 εκατ. ευρώ σε επιπλέον αποζημιώσεις για θανάτωση ζώων.

-Η καθιέρωση ακατάσχετου για τα ποσά των αποζημιώσεων.

-Η δυνατότητα προκαταβολής αποζημίωσης άμεσα στους κτηνοτρόφους.

-Αποζημιώσεις έως 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα ζώα, οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου σε δεύτερη φάση.

«Να εφαρμοσθούν με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα βιοασφάλειας»

Παράλληλα ο υπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, αν δεν εφαρμοσθούν με θρησκευτική ευλάβεια, από όλους, τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Σε σχέση με τον εμβολιασμό υπογράμμισε πως «πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην φτάσουμε στον εμβολιασμό, διότι αν φτάσουμε εκεί θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα». Όπως είπε, «το εμβόλιο δεν είναι η λύση, διότι το κυρίαρχο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας που είναι η φέτα, ένα μοναδικό ΠΟΠ προϊόν με τεράστια εξαγωγική δυναμική, θα πληγεί σε ένα δεύτερο ή τρίτο χρόνο».

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό ουσιαστικά παρέπεμψε στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, για οποιαδήποτε απόφαση. Ο κ. Τσιάρας προειδοποίησε ότι, εάν η χώρα προχωρήσει σε εμβολιασμό, θα χάσει το καθεστώς «ελεύθερης από ευλογιά» χώρας, κάτι που θα επηρεάσει τις εξαγωγές. Υπενθύμισε ότι χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, που εφάρμοσαν το εμβόλιο, «δεν έχουν βγει εδώ και πολλά χρόνια από την ευλογιά».

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις πληρωμές των αγροτών, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «υπάρχουν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέτουν ξεκάθαρα το τοπίο: αν δεν γίνουν οι έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, θα μπορούσε να διακινδυνεύσει η ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων». Όπως είπε, «η προσπάθεια που γίνεται είναι μια προσπάθεια σοβαρής εξυγίανσης και σημαντικότατης μεταρρύθμισης», διευκρινίζοντας ότι η καθυστέρηση των πληρωμών οφείλεται αποκλειστικά στην υποχρέωση να γίνουν οι ενδεδειγμένοι έλεγχοι, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Βρισκόμαστε στο πλέον κομβικό σημείο, όπου επιχειρούμε να πληρώσουμε μεγάλα ποσά, όπως η βασική ενίσχυση και το Μέτρο 23. Για να πληρωθούν αυτά, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι», κατέληξε ο Κώστας Τσιάρας.