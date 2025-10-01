Εμφάνιση αρκούδας στα Άνω Πορόια – Προκάλεσε ζημιές σε μελίσσια
Ζημιές σε κυψέλες μελισσοκόμου στην περιοχή «Κουρίκιο» στα Άνω Πορόια Σερρών προκάλεσε αρκούδα που εμφανίστηκε στην περιοχή.
Στη δημοσιοποίηση του θέματος προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Σιντικής Στάθης Ζαπρίδης ενημερώνοντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους στην περιοχή, ειδικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.
Καταστροφές σε μελίσσια είχε προκαλέσει αρκούδα πριν ένα μήνα σε περιοχή μετά το Μετόχι Σερρών.
Πηγή: ertnews.gr