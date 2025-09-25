Συναγερμός στην Ημαθία: Εντοπίστηκε αρκούδα στην ευρύτερη περιοχή της η Μελίκης

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Μελίκη η επιβεβαιωμένη παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας. Το γεγονός κινητοποίησε τη Δημοτική Αρχή, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, καθώς και σε δασώδεις ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι συστάσεις προς το κοινό περιλαμβάνουν την αποφυγή μοναχικών περιπάτων και δραστηριοτήτων σε δασικές εκτάσεις, την προσεκτική διαχείριση σκουπιδιών και τροφών ώστε να μην προσελκύουν άγρια ζώα, αλλά και την ψύχραιμη απομάκρυνση σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρουσία ή ίχνη αρκούδας. Σε κάθε περίπτωση, οι δημότες ενθαρρύνονται να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι τα μέτρα λαμβάνονται προληπτικά, με στόχο την προστασία των κατοίκων και τη σωστή διαχείριση της κατάστασης, ενώ το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η στενή παρακολούθηση της περιοχής.

Πηγή: pliroforiodotis.gr