Με φράσεις, όπως «μου θανάτωσαν τα ζώα», «μας έχουν διαλύσει», «πουθενά δεν θα μιλήσεις, φεύγεις», καφέδες και μπουκάλια νερό «υποδέχτηκαν» οι Σερραίοι αγρότες τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό, ο οποίος έφτασε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου στο εκθεσιακό κέντρο «Χρήστος Μέγκλας», για να συμμετέχει στο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας «Agroserres» της 10ης Serexpo.

Το βασικό πρόβλημα για το οποίο είχε γίνει και κάλεσμα από τον Πανσερραϊκό Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο ήταν ο ΑΤΑΚ, η υποχρέωση δηλαδή δήλωσης του αριθμού του αγροτεμαχίου στις δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Η κατάσταση όμως ξέφυγε και οι συγκεντρωμένοι αγρότες, μόλις είδαν τον υφυπουργό, έτρεξαν και, εν μέσω αποδοκιμασιών, άρχισαν να φωνάζουν κατευθυνόμενοι προς τον κ. Ανδριανό: «Έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί;», «τι θα πούμε στα παιδιά μας;», «πάνε πες τα στο αφεντικό σου αυτά που βλέπεις εδώ πέρα», «απαντήσεις θέλει ο κόσμος», «δεύτερη τετραετία, δεν έχετε κάνει τίποτα, μας ξεκληρίσατε», «με διώχνεις από το χωριό, με τρία παιδιά», «ανεπιθύμητος είσαι» και άλλα πολύ χειρότερα.

«Εγώ ήρθα, παρά το γεγονός ότι γνώριζα για τις αντιδράσεις. Ήρθα για να σας πω αλήθειες. Το σεβόσαστε; Δεν το σεβόσαστε. Φωνάζετε και δεν μ’ ακούτε. Ήρθα να καθήσουμε κάτω μέχρι το βράδυ και να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία που έχουμε δρομολογήσει (σ.σ. τη δήλωση του ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων) είμαστε σε επαφή για να βρούμε λύση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πληρωθούν οι αγρότες», δήλωσε στις κάμερες εν μέσω αποδοκιμασιών.

Ο κ. Ανδριανός κατάφερε τελικά με τη βοήθεια της αστυνομίας να μπει στο αυτοκίνητό του και να φύγει, για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου σε μλια δεύτερη προσπάθεια διαλόγου, ο κ. Ανδριανός υποστήριξε μπροστά στις κάμερες ότι τον ΑΤΑΚ τον ζητάει η Ε.Ε. και τότε δέχθηκε κι άλλες αποδοκιμασίες, με φράσεις όπως «ψεύδεστε».

Τελικά δεν κατάφερε να δώσει απαντήσεις στους αγρότες.