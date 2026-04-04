Ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία για την τιμή της πατάτας στη Μεσσηνία

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί πατάτας, που βλέπουν την καλλιέργεια να συρρικνώνεται δραματικά και να οδηγείται, με μαθηματική ακρίβεια, στην πλήρη εγκατάλειψη. Η διαμόρφωση των τιμών, αλλά και οι αθρόες εισαγωγές πατάτας, κυρίως από την Αίγυπτο, αποτελούν τα βασικά προβλήματα των παραγωγών. Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης με τους εμπόρους, χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία, με την προϋπόθεση η τιμή να οριστικοποιηθεί στην επόμενη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Ο Πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας Δουρούμης, δήλωσε σχετικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί: «Η παραγωγή φέτος είναι μειωμένη κατά 50% λόγω των καιρικών συνθηκών. Βέβαια, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν αποκλείεται του χρόνου να μειωθεί ακόμα περισσότερο η έκταση της καλλιέργειας. Αν οι έμποροι δεν στηρίξουν την προσπάθεια ώστε να έχουμε κίνητρο να δουλέψουμε, τότε δεν μπορώ να προβλέψω τι θα ακολουθήσει».

Στη συνέχεια, ο κ. Δουρούμης τόνισε χαρακτηριστικά: «Η πατάτα καλλιεργείται από την εποχή του Καποδίστρια, αλλά το 80% των καλλιεργητών έχει εγκαταλείψει τη δουλειά. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, πέρα από τις τιμές, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι εισαγωγές από χώρες όπως η Αίγυπτος, αφού εμείς εργαζόμαστε υπό τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι Αιγύπτιοι κινούνται ανεξέλεγκτα. Είναι απολύτως αναγκαίο οι έλεγχοι να γίνονται με ίσους όρους, τόσο στις εισαγόμενες πατάτες όσο και στην ελληνική παραγωγή. Ο ανταγωνισμός δεν γίνεται ισότιμα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Μεσσήνης η παραγωγή μειώθηκε από 30.000 στρέμματα σε μόλις 2.000.

Έμποροι

Από την πλευρά των εμπόρων, ο εξαγωγέας Γιώργος Γκούμας δήλωσε: «Μετά τη συνάντηση που είχαμε τη Δευτέρα, κανονίσαμε να συναντηθούμε και την Παρασκευή για να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους παραγωγούς μια τιμή που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Στη νέα συνάντηση αναμένεται να οριστεί μια τιμή μεταξύ 0,50 και 0,55 ευρώ. Η τιμή που επιδιώκουμε πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο στις δυνατότητες του καταναλωτή όσο και στις απαιτήσεις της αγοράς».

Ο κ. Γκούμας πρόσθεσε επίσης: «Φέτος παρατηρείται σημαντική μείωση στην παραγωγή φρέσκων πατατών, τόσο στην περιοχή μας όσο και στις περιοχές της Νότιας Ιταλίας (Σικελία), της Νότιας Ισπανίας (Μαγιόρκα) και της Κύπρου».

Περιφέρεια

Η κινητικότητα των παραγωγών πατάτας επεκτάθηκε και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, Στάθη Αναστασόπουλο. Το αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε τους ελέγχους για την πιστοποίηση των σπόρων πατάτας. Ο κ. Αναστασόπουλος ενημέρωσε τα μέλη του συλλόγου ότι διενεργούνται ήδη έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Μεσσηνίας και δεσμεύθηκε για την εντατικοποίησή τους.

Η διαδικασία πιστοποίησης στην Ελλάδα περιλαμβάνει εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων (τυπικά 50 kg για την πατάτα) προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ποιότητα και η φυτοϋγεία τους.