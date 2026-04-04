Λιπάσματα: Οι ανοιξιάτικες καλλιέργειες θα πληρώσουν το μάρμαρο

Χωρίς σαφή εικόνα για το θέμα των τιμών, καθώς και για την κάλυψη των καλλιεργειών σε λιπάσματα, φαίνεται να βρίσκονται οι αγρότες. Τα αποθέματα παλαιότερων παραγγελιών έχουν ήδη εξαντληθεί, και όλοι αναμένουν τους νέους τιμοκαταλόγους, όπου, σύμφωνα με ανθρώπους του χώρου, οι τιμές φαίνεται να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας (δενδρώδεις και σιτηρά) και τον χρόνο χρήσης των λιπασμάτων προκύπτουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Το 15% που εξήγγειλε η κυβέρνηση για τιμολόγια λιπασμάτων που εκδόθηκαν μετά τις 15 Μαρτίου δεν καλύπτει το εκτοξευμένο κόστος παραγωγής. Κάθε όμως χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση για τους αγρότες είναι καλοδεχούμενη.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην παραγωγή και εμπορία των λιπασμάτων, ο Χρήστος Πετρόπουλος, πρόεδρος του συνεταιρισμού «Συν Αγρός» στη Φθιώτιδα, αναφέρει ότι τα αποθέματα λιπασμάτων έχουν εξαντληθεί, ενώ αναμένονται οι νέοι τιμοκατάλογοι. «Το πρόβλημά μας είναι μπροστά και, δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η τιμή των λιπασμάτων». Φέρνει ως παράδειγμα τον τύπο λιπάσματος 11-15-15, λέγοντας ότι «τα 24 ευρώ που αγοράζαμε το τσουβάλι, σήμερα ακούμε για τιμές που ξεπερνούν τα 40 ευρώ, κάτι το οποίο, πρακτικά, για το σύνολο των αροτραίων καλλιεργειών της περιοχής μας και με τις τιμές παραγωγού που επικρατούν, είναι εκτός πραγματικότητας».

Ο κ. Πετρόπουλος εκτιμά ότι στις γραμμικές αροτραίες καλλιέργειες οι παραγωγοί θα μειώσουν σε μεγάλο ποσοστό τις αντίστοιχες ποσότητες, ώστε να καλύψουν μέρος των αναγκών σε θρέψη, κάτι το οποίο, όμως, θα φανεί αργότερα στην παραγωγή, όπως υποστηρίζει. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η δήλωση του Χρήστου Γαιτανίδη, βαμβακοπαραγωγού από το Κιλκίς, ο οποίος αναμένει τις νέες τιμές των λιπασμάτων για την καλλιέργεια του βαμβακιού, όπου η σπορά θα ξεκινήσει μετά τις 20 Απριλίου. «Οι ποσότητες λιπασμάτων που έχω προμηθευτεί είναι ελάχιστες και περίμενα πριν από τις σπορές να αγοράσω και τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, όμως, αυτή την περίοδο οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζομαι δεν μπορούν να με καλύψουν, διότι και οι ίδιες αναμένουν νέες τιμές, ανάλογα με τις παραγγελίες που θα έχουν».

Προβληματισμένοι εμφανίζονται και οι γεωπόνοι – έμποροι εφοδίων

Για αύξηση των αζωτούχων λιπασμάτων κάνει λόγο ο Θοδωρής Χριστοδούλου, γεωπόνος και έμπορος εφοδίων στον Ορχομενό Βοιωτίας. Δηλώνει ότι οι τιμές των αζωτούχων λιπασμάτων, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, παρουσιάζουν σημαντική τάση ανόδου μέρα με τη μέρα και, όπως εξελίσσονται, η αγορά βγαίνει εκτός ισορροπίας. «Μπορεί κάποιες καλλιέργειες να κάλυψαν μέρος της θρέψης, όπως η ελιά και τα σιτηρά, όμως το σύνολο των καλλιεργειών, και ειδικότερα οι ανοιξιάτικες αροτραίες, θα δουν το πρόβλημα το επόμενο διάστημα, όπου, σε συνδυασμό με τα καύσιμα, η κατάσταση ίσως ξεφύγει από τον έλεγχο».

Αναφερόμενος στο θέμα της μείωσης κατά 15% του κόστους αγοράς των λιπασμάτων για τους παραγωγούς, τονίζει ότι δεν δίνει λύση στο συνολικότερο πρόβλημα, Προβληματισμένος για τις αγορές λιπασμάτων εμφανίζεται και ο Νίκος Γκιώνης, γεωπόνος από την Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Δηλώνει ότι «υπάρχει έλλειψη σε ουρία και ουροθειϊκή αμμωνία, λιπάσματα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύνολο των καλλιεργειών». Εκτιμά, επίσης, ότι είναι δύσκολο να γίνει προγραμματισμός για την αγορά λιπασμάτων το επόμενο διάστημα.