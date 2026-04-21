Εναρκτήρια συνάντηση για τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ 2028-2034  στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης (ΕΠΕΣ)»

Η επίσημη έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης, σε εθνικό επίπεδο, για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2028-2034, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη (21/04) στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2028-2034, κ. Κωστής Χατζηδάκης.

Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός ουσιαστικού και γόνιμου δημόσιου διαλόγου με όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς του αγροτικού χώρου προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία, να αποκτηθεί συναντίληψη για τον προσανατολισμό και τις εθνικές προτεραιότητες και να συνδιαμορφωθούν οι εθνικές θέσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Χαιρετισμό θα απευθύνει, επίσης, ο Πρόεδρος της «Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα», κ. Γιάννης Οικονόμου.

Τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης θα ενημερωθούν για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ 2028-2034 από τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Σύμβουλο στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης για θέματα ΠΔΠ.

Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της νέας ΚΑΠ 2028-2034 από εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε (DG Agri).

Παράλληλα, τα μέλη της εταιρικής σχέσης θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις θέσεις και απόψεις τους σχετικά με τις προτάσεις της Ε.Ε. για την νέα ΚΑΠ, τόσο κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης της εταιρικής σχέσης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.