Ειδική αποζημίωση για το γάλα στη Λέσβο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των παραγωγών, ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ

Πρόσθετη ειδική αποζημίωση – σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κομισιόν – για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού, αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, ενισχύσεις για την απώλεια του εισοδήματος των παραγωγών, ενίσχυση de minimis για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής στήριξης για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι (Δευτέρα 20/04) σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, παρουσία του ΥφΑΑΤ Γιάννη Ανδριανού και του Γενικο΄ύ Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Μεταξύ άλλων ο ΥπΑΑΤ ανέφερε ότι το ολοκληρωμένο αυτό πλαίσιο συνοδεύεται από τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και διευκρίνισε ότι σύντομα «θα επιτρέψουμε την άρση της απαγόρευσης της διακίνησης του ώριμου τυριού της Λέσβου».

Όπως εξήγησε ο κ. Σχοινάς το πλαίσιο στήριξης συνοδεύεται με όλες τις διαδικασίες ελέγχου και τήρησης της βιοασφάλειας.

«Να κτίσουμε ισχυρή ασπίδα βιοασφάλειας. Η απαγόρευση της πρόσβασης των κτηνιάτρων είναι απαράδεκτη. Κάνω έκκληση συστράτευσης και ψυχραιμίας της τοπικής κοινωνίας, των παραγωγών και των κτηνοτρόφων. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Η Λέσβος περνάει μια δύσκολη δοκιμασία αλλά δεν την περνάει μόνη της. Προτεραιότητα μας είναι να προστατεύσουμε την τοπική και ελληνική κτηνοτροφία».

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Σχοινάς στο νησί της Λέσβου εκτός από τους 10 κτηνίατρους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα μεταβούν επιπλέον 20 στρατιωτικοί κτηνίατροι, ύστερα από σχετική ενημέρωση και συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σε ό,τι αφορά στις τυροκομικές επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω των κρουσμάτων του αφθώδους στη Λέσβο, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ διευκρίνισε ότι ήδη έχει δημοσιευτεί η σχετική ΚΥΑ που αφορά το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης de minimis ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εμβολιασμού, η αρμόδια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, Μαίρη Γιαννιού ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή. Όπως ανέφεραν οι ιθύνοντες, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της επιτήρησης και η εκρίζωση της νόσου, ενώ ο εμβολιασμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά και όχι ως άμεση λύση.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, τόνισε μεταξ΄ύ άλλων ότι στον Έβρο οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ενώ υπάρχει όπως είπε συνεχής επικοινωνία με τις περιφέρειες.

Η επιδημιολογική εικόνα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

