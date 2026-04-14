Διμερείς συναντήσεις του ΥπΑΑΤ Μαργαρίτη Σχοινά με Ευρωπαίους Επιτρόπους στις Βρυξέλλες

Την πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες, από την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποιεί σήμερα (Τρίτη 14/04) και αύριο (Τετάρτη 15/04) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, σηματοδοτώντας την έναρξη κύκλου επαφών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, τον επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων , Olivér Várhelyi, καθώς και με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή. Παράλληλα, ο κ. Σχοινάς θα έχει συναντήσεις με Έλληνες ευρωβουλευτές ενώ την Τετάρτη (15 Απριλίου) θα απευθύνει ομιλία στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Université Libre de Bruxelles) και θα συζητήσει με φοιτητές για το μέλλον της Ευρώπης.

Τον Υπουργό θα συνοδεύουν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, καθώς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.