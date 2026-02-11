Ενίσχυση της παραγωγής Ω3 αυγών αχυρώνα στην ΑΓΣ

Στη δυναμική ενίσχυση της παραγωγής της σε Ω3 αυγά αχυρώνα, προχωρά η Αμερικανική Γεωργική Σχολή επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στις βιώσιμες και ηθικές πρακτικές της αγροδιατροφής. Έναν χρόνο μετά την πρώτη παρουσίαση του νέου κωδικού, το Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα της Σχολής έχει ήδη θέσει σε πλήρη λειτουργία και τον δεύτερο θάλαμο του πτηνοτροφείου, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής. Η εξέλιξη αποτελεί κομβικό βήμα στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στην ευζωία των ζώων και στο περιβάλλον.

Και οι δύο θάλαμοι φιλοξενούν από τρεις διαφορετικές ράτσες ορνίθων που διαβιούν σε συνθήκες ελεύθερης κίνησης, σε προστατευμένο και πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον. Οι φωλιές συλλέγουν αυτόματα τα αυγά, οι κοπριές απομακρύνονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και οι παράμετροι του αέρα παρακολουθούνται συνεχώς, εξασφαλίζοντας ιδανικές συνθήκες διαβίωσης. Η συγκεκριμένη πρακτική ενισχύει την ευζωία των ορνίθων και οδηγεί σε αυγά ανώτερης ποιότητας, εμπλουτισμένα φυσικά με Ω3 λιπαρά, χάρη στη φυτική διατροφή που εφαρμόζεται συστηματικά.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, και αφού προηγηθεί η ανανέωση των ορνίθων του πρώτου θαλάμου, η Σχολή αναμένεται να διπλασιάσει την ποσότητα των Ω3 αυγών αχυρώνα που διαθέτει στην αγορά. Η αύξηση θα επιτρέψει την κάλυψη της ολοένα και μεγαλύτερης ζήτησης από τους καταναλωτές, οι οποίοι στρέφονται σε προϊόντα που παράγονται με υπευθυνότητα και διαφάνεια. Παράλληλα, η Σχολή θέτει έναν νέο στρατηγικό στόχο: το 25% της συνολικής παραγωγής αυγών να αποτελείται από Ω3 αυγά αχυρώνα, ενώ το υπόλοιπο 75% θα προέρχεται από αναβαθμισμένους/διευθετημένους κλωβούς.

Τα Ω3 αυγά αχυρώνα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής διατίθενται ήδη σε σούπερ μάρκετ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στο κατάστημα προϊόντων εντός του campus. Η ανταπόκριση του κοινού είναι ιδιαίτερα θετική, επιβεβαιώνοντας ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις ηθικές πρακτικές παραγωγής τροφίμων. Η επέκταση της παραγωγής αυγών αχυρώνα αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς ένα μοντέλο αγροδιατροφής που συνδυάζει ποιότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στη φύση.