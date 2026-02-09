Η Bayer παρουσιάζει τον δικτυακό τόπο AgroBayer.gr

Ένα νέο, σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο ενημέρωσης και υποστήριξης για τον Έλληνα παραγωγό εγκαινιάζει ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, παρουσιάζοντας το AgroBayer.gr, τον νέο επίσημο διαδικτυακό της ιστότοπο, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αγροτικής κοινότητας.

Το AgroBayer συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον τη γνώση, την εμπειρία και τις πρακτικές λύσεις της Bayer για τη γεωργία, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της καθημερινής καλλιεργητικής πρακτικής και τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων απο τον παραγωγό στο χωράφι.

Στο νέο site υπάρχει διαθέσιμο, οργανωμένο και εύκολα προσβάσιμο περιεχόμενο σχετικό με ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας για όλες τις καλλιέργειες, τους σπόρους DEKALB με αναλυτική πληροφόρηση για τα διαθέσιμα υβρίδια, το πλήρες χαρτοφυλάκιο Bayer Biologicals και τα ψηφιακά εργαλεία της εταιρείας, καθώς και ενδιαφέροντα άρθρα, νέα και πρακτικό περιεχόμενο με έμφαση στη γνώση πεδίου και στην επιστημονική τεκμηρίωση.

Το AgroBayer.gr δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα και την ευκολία πλοήγησης, ώστε ο παραγωγός και ο επαγγελματίας του αγροτικού κλάδου να έχουν άμεση πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.

Το νέο site είναι ήδη διαθέσιμο σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς μια σύγχρονη και ουσιαστική σχέση με την ελληνική αγροτική κοινότητα.

Με το AgroBayer.gr, η Bayer Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα παραγωγό, προσφέροντας ένα ανοιχτό ψηφιακό περιβάλλον ενημέρωσης και υποστήριξης, προσαρμοσμένο στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας, συμβάλλοντας, παράλληλα, στη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη και αποδοτική αγροτική παραγωγή.