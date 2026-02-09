ΟΚΑΑ: Ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στη Fruit Logistica 2026

Η διεθνής έκθεση Fruit Logistica 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 4–6 Φεβρουαρίου, αποτέλεσε για τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε.) ένα σημαντικό ορόσημο στη διαρκή προσπάθειά του για ενίσχυση της εξωστρέφειας, της διεθνούς συνεργασίας και της προβολής της ελληνικής αγροδιατροφικής παραγωγής. Η Fruit Logistica, ως μία από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις στον χώρο των φρέσκων προϊόντων, συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους εκπροσώπους του κλάδου, παρέχοντας μια μοναδική πλατφόρμα για δικτύωση, εμπορικές συμφωνίες και διεθνή προβολή.

Ο ΟΚΑΑ Α.Ε. συμμετείχε με περίπτερο που φιλοξένησε τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κ.Α.Α., προσφέροντας έτσι μια σταθερή και οργανωμένη βάση εκπροσώπησης στο διεθνές περιβάλλον. Η συμμετοχή αυτή ενίσχυσε την παρουσία της χώρας σε μια αγορά κομβικής σημασίας και συνέβαλε στη δημιουργία νέων επαφών με εμπορικούς παράγοντες, εισαγωγείς και συνεργάτες από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Η συλλογική εκπροσώπηση στο περίπτερο του ΟΚΑΑ ανέδειξε την ποιότητα, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που χαρακτηρίζουν την ελληνική παραγωγή και εμπορία φρέσκων φρούτων και λαχανικών, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη σημαντική θέση που κατέχει η Ελλάδα στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστου Κέλλα, καθώς και του Πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, κ. Αλέξανδρου Παπαϊωάννου, στο περίπτερο του Οργανισμού. Οι επισκέψεις αυτές υπογράμμισαν τη θεσμική σημασία της παρουσίας του ΟΚΑΑ στη διεθνή έκθεση και την κοινή αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας σε αγορές υψηλής ζήτησης. Οι συζητήσεις κινήθηκαν σε γενικό πλαίσιο, με έμφαση στη σημασία της εξωστρέφειας, στις δυνατότητες ανάπτυξης και στις ευκαιρίες που αναδεικνύονται μέσα από τη συστηματική συμμετοχή της χώρας σε τέτοιου μεγέθους διοργανώσεις.

Η παρουσία του ΟΚΑΑ στη Fruit Logistica 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή του δέσμευση να στηρίζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις του, προσφέροντας ένα αξιόπιστο πλαίσιο εκπροσώπησης και προώθησης σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Παράλληλα, αντανακλά τη στρατηγική επιλογή του Οργανισμού να δρα ως θεσμικός πυλώνας της ελληνικής αγροδιατροφής, προβάλλοντας τη δυναμική της χώρας και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της στο εξωτερικό. Με συνεπή συμμετοχή σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις και με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, ο ΟΚΑΑ συνεχίζει να λειτουργεί ως αξιόπιστος πρεσβευτής της χώρας, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα για την Ελλάδα στον παγκόσμιο αγροδιατροφικό χάρτη.