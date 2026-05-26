ΕΟΑΣΝΛ: Η αγροτική οδοποιία είναι ζήτημα επιβίωσης

Την απαράδεκτη -όπως τη χαρακτηρίζει- πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας, «η οποία αντιμετωπίζει τις ανάγκες των αγροτών και των κτηνοτρόφων με όρους «ανταγωνιστικότητας» και όχι με βάση τις πραγματικές και πιεστικές ανάγκες της παραγωγής» καταγγέλλει με ανακοίνωση της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει «χαρακτηριστικό είναι το νέο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, ύψους 194 εκατ. ευρώ, που η κυβέρνηση διαφημίζει ως σημαντική παρέμβαση για την ύπαιθρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων, αφήνει εκτός πολλούς δήμους και απαραίτητα έργα αγροτικής οδοποιίας.

Αποδεικνύεται έτσι ότι τα αυστηρά κριτήρια και η λογική της «ανταγωνιστικότητας», σε συνδυασμό με κριτήρια που ευνοούν έργα με μεγαλύτερη κερδοφορία για τους εργολάβους, οδηγούν στον αποκλεισμό ουσιαστικών αναγκών της αγροτικής παραγωγής και της υπαίθρου.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βιώνουν καθημερινά την εγκατάλειψη: δρόμοι κατεστραμμένοι, απροσπέλαστοι, που αυξάνουν το κόστος παραγωγής και δυσκολεύουν τη μεταφορά προϊόντων και εφοδίων. Αντί για άμεσες παρεμβάσεις ουσίας, προωθούνται έργα που επιλέγονται με τεχνοκρατικά κριτήρια και όχι με βάση την πραγματική κατάσταση στο χωράφι και την κτηνοτροφική μονάδα.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο περικοπών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων που δεν αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Την ώρα που επικαλούνται περιορισμένους πόρους για βασικές υποδομές στην ύπαιθρο, κατευθύνουν εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ευρώ σε άλλους τομείς της οικονομίας, στηρίζοντας την πολεμική βιομηχανία και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους μέσω χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων.

Δεν αποδεχόμαστε μια πολιτική που αφήνει στο περιθώριο τις ανάγκες μας.