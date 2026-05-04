Επικοινωνία ΕΟΑΣΝΛ με την ΑΑΔΕ για τους απλήρωτους βαμβακοπαραγωγούς από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ρ. Μαρούδας και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου και μέλος του Δ.Σ της Ομοσπονδίας με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή για το πρόβλημα που είχε προκύψει με τους servers πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων την 9η Μαρτίου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου να μην καταφέρει να στείλει τα απαραίτητα δεδομένα για τους βαμβακοπαραγωγούς και κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΑΣΝΛ «ζητήσαμε να ανοίξει το πρόγραμμα ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή όλων των στοιχείων των δικαιούχων και να πληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την συνδεδεμένη. Επίσης έγινε αποστολή στην ΑΑΔΕ όλων των στοιχείων και της αλληλογραφίας που αποδεικνύουν ότι υπήρχε πρόβλημα με τους servers και όχι υπαιτιότητα του Συνεταιρισμού. Η ΑΑΔΕ θα μελετήσει όλα τα στοιχεία και δεδομένα που έχουν σταλεί και περιμένουμε απάντηση τις επόμενες ημέρες σχετικά με το αίτημα μας. Επίσης ζητήσαμε να εξεταστούν όλες οι περιπτώσεις συναδέλφων που για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώθηκαν την συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος και να λυθούν γρήγορα οι εκκρεμότητες ώστε να υλοποιηθεί η εξόφληση τους».

Αίτημα ΕΟΑΣΝΛ για συνάντηση με τον ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτη Σχοινά

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

Μετά την αναβολή της προγραμματισμένης επίσκεψης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας κατέθεσε νέο αίτημα για συνάντηση με τον ΥΠΑΑΤ για να του θέσει υπόψη τόσο τα γενικότερα προβλήματα που απασχολούν τους αγρότες σε όλη τη χώρα, όσο και τα κρίσιμα ζητήματα του Νομού Λάρισας.

Στη σχετική ανακοίνωση η ΕΟΑΣΝΛ αναφέρεται στα τεράστια προβλήματα που οξύνονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, κι όπως τονίζει «ο σκοπός λειτουργίας και δράσης της Ομοσπονδίας είναι να αναδείχνει αυτά τα προβλήματα, να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα διεκδίκησης και άσκησης πίεσης ώστε να δρομολογούνται λύσεις.

Στα πλαίσια των οξυμμένων προβλημάτων έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από την Δευτέρα 27 Απριλίου. Τελικά η επίσκεψη του στην Λάρισα αναβλήθηκε και η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί εδώ, όμως το αίτημα μας παραμένει ώστε να θέσουμε πέρα από τα γενικότερα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τους συναδέλφους μας όλης της χώρας και ορισμένα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον Νομό Λάρισας.

Ανάμεσα στα άλλα θέλουμε απαντήσεις και κυρίως λύσεις στα εξής ζητήματα που τα έχουμε θέσει επανειλημμένα αλλά τα θέτουμε και στην νέα ηγεσία του υπουργείου:

Πολλοί συνάδελφοι μας δεν έχουν πληρωθεί ακόμη από τις καταστροφές που προκάλεσε ο Daniel στην Θεσσαλία ενώ χωρίς δική τους ευθύνη εκατοντάδες αγρότες των Δήμων Κιλελέρ, Τεμπών, Τυρνάβου δεν πήραν ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους λόγω της ευθύνης Υπουργείου και ΚΥΔ για την διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2024.

Να γίνει η αποζημίωση στα κεράσια από τον παγετό 2025 με βάση τις εκτιμήσεις και την διαδικασία του κανονισμού του ΕΛΓΑ όπως και για τις βροχοπτώσεις του ίδιου έτους και άμεσα.

Να ενταχθούν στο πρόγραμμα ad hoc λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων τα Μήλα-Κάστανα-Καρύδια της Θεσσαλίας όπως έχουν ενταχθεί σε άλλες περιοχές και τα Αχλάδια που έχουν δεσμευτεί ότι θα τα εντάξουν. Να δρομολογηθεί επιτέλους ο φάκελος και να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις.

Για το ζήτημα αποζημίωσης στην μηδική στις κόκκινες περιοχές λόγω της ευλογιάς που η ΕΟΑΣΝΛ πρώτη ανέδειξε πριν ένα χρόνο ακριβώς σε συνάντηση στο υπουργείο, για την οποία έκανε κινητοποιήσεις μαζί με τους αγροτικούς συλλόγους της και δεν έχει ακόμη δοθεί παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις και υποσχέσεις στους αγρότες. Απαιτούμε την άμεση εξόφληση των δικαιούχων και να αυξηθεί το ποσό που είναι κοροϊδία.

Μια σειρά από ασθένειες και βακτήρια που έχουν σοβαρή συνέπεια στην καταστροφή δέντρων και την παραγωγή για τα οποία πρέπει να αποζημιωθούν οι παραγωγοί όπως φόμοψη στα αμύγδαλα, φαιά σήψη στα κάστανα κλπ.

Μέτρα για την κτηνοτροφία.

Μια σειρά από τρέχοντα προβλήματα και ζητήματα.

Αναμένουμε την απάντηση και τον ορισμό της συνάντησης από το Υπουργείο.