Στο ΥΠΑΑΤ τη Δευτέρα 18/5 αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣΝΛ

Την Δευτέρα 18 Μαΐου στις 3.30 μμ αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣΝΛ θα συναντηθεί με την νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να θέσει ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και να δοθούν απαντήσεις και λύσεις.

Για την καλύτερη προετοιμασία της συνάντησης το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στα γραφεία του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΟΑΣΝΛ «η Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά κοροϊδεύει κατάμουτρα τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς όλης της χώρας μετά το νέο φιάσκο με τις πληρωμές. Σε μια περίοδο που λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο με την ενεργή συμμετοχή της χώρας μας, το κόστος παραγωγής και ζωής συνθλίβει τους παραγωγούς, η Κυβέρνηση δείχνει να ζει σε ένα παράλληλο ιδεατό σύμπαν και αντί να αποδώσει σε δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που τους χρωστάει, παραπέμπει την πληρωμή της πλειοψηφίας για το τρίτο 10ήμερο του Ιουνίου, χωρίς ούτε αυτό να είναι σίγουρο αν θα συμβεί αφού έχουμε πικρή εμπειρία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ενώ έχουν απλήρωτους τους παραγωγούς που δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο στα τρακτέρ να καλλιεργήσουν, στέλνουν μπιλιετάκια για επιστροφή χρημάτων με τα αχρεωσθήτως καταβληθέντα που ούτε ξέρουμε τι ισχύει ούτε μπορεί να διασταυρωθεί. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές όπως πέρυσι που τελικά πληρωθήκαμε τα δικά μας χρήματα μόνο όταν βγήκαμε στα πολυήμερα και μαζικά μπλόκα μας.

Δεν έγινε καμία αναφορά πότε και πως θα δοθούν στους δικαιούχους τα 80 εκατομμύρια ευρώ σε βαμβάκι και σιτάρι και τα 80 εκατομμύρια ευρώ στην κτηνοτροφία που κερδήθηκαν στα μπλόκα, είναι δέσμευση που ως τώρα δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη. Το de minimis για την μηδική που ήταν να πληρωθεί από τον Φεβρουάριο πάει για τον Ιούνιο.

Το πρόγραμμα ad hoc που είχαν υποσχεθεί για μια σειρά προϊόντα για τον παγετό ή από ξηροθερμικά φαινόμενα του 2025 ούτε καν το έχουν εξαγγείλει ακόμη. Έχουμε απλήρωτες αποζημιώσεις από τον παγετό του 2025 από τον ΕΛΓΑ ενώ πέρασαν 13 μήνες. Εκατοντάδες συνάδελφοι μας με φερτά υλικά στα χωράφια τους στους Δήμους Τεμπών, Τυρνάβου, Κιλελέρ, έμειναν απλήρωτοι χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι και το θέμα δεν λύνεται παρότι το έχουμε θέσει επανειλημμένα στο υπουργείο. Έχουμε σοβαρές εκκρεμότητες από τον Daniel, απλήρωτους δικαιούχους, φάκελοι που αναζητούνται για να πληρωθούν οι δικαιούχοι. Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού στην συνάντηση με την ΠΕΜ στις 19 Ιανουαρίου για την ΔΕΗ έχουν μείνει απλά υποσχέσεις χωρίς να υλοποιηθεί καμία.

Οι δεσμεύσεις για τα απαραίτητα έργα υποδομής, άρδευσης και αντιπλημμυρικής θωράκισης το ίδιο, κανένα βήμα. Είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήμασταν στα μπλόκα, με αυξημένο κόστος παραγωγής και ζωής και ανυπαρξία ρευστότητας για να συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα».