ΕΟΣ Σάμου: Διευκρινιστική ανακοίνωση μετά το κλείσιμο των γραφείων του για μη έκδοση παραστατικών

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε ο ΕΟΣ Σάμου μετά τη σφράγιση από τη Δ.Ο.Υ την Τετάρτη των γραφείων που βρίσκονται στο Μαλαγάρι, καθώς διαπιστώθηκε φορολογική παράβαση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εδώ και δεκαετίες ο συνεταιρισμός παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αγρότες του νησιού, σε θέματα λήψης αγροτικών επιδοτήσεων, προγραμμάτων αναμπέλωσης και ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για τη λήψη των κοινοτικών ενισχύσεων ενεργών γεωργών. Για την υπηρεσία αυτή ο συνεταιρισμός αμείβεται οπότε και εκδίδει τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά. Για το διάστημα από το 2020 μέχρι το 2024 μέσω του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων του ΕΟΣ Σάμου έχουν υποβληθεί 17.000 περίπου αιτήσεις. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε πώς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά για ελάχιστες από αυτές. Μάλιστα το ποσοστό του αιτήσεων που δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% των αιτήσεων. Για τις αιτήσεις αυτές δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μετακινήθηκαν στον ΕΟΣ προκειμένου να πληρώσουν την οφειλόμενη αμοιβή δηλαδή ο συνεταιρισμός σε καμία περίπτωση δεν έλαβε χρήματα χωρίς να εκδώσει φορολογικά παραστατικά, αλλά αντιθέτως παρείχε υπηρεσίες χωρίς να αμειφθεί για αυτές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΣ Ιωάννη Σκούτα από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η φορολογική παράβαση επιβλήθη το πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 2000€ και εφαρμόστηκε ο νόμος με αποτέλεσμα τα γραφεία του συνεταιρισμού να ανοίξουν ξανά μετά τη μία το μεσημέρι της Παρασκευής. Ουδεμία σχέση έχει το συγκεκριμένο θέμα, συμπλήρωσε, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. “Ο συνεταιρισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως πάντοτε σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο και με γνώμονα το συμφέρον των 1300 παραγωγών μελών του και της Σαμιακής κοινωνίας” δήλωσε μεταξύ άλλων ο επανεκλεγμένος πρόεδρος του Γιάννης Σκούτας.

Πηγή: ertnews.gr