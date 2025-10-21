Ο ΠΟΥ υπέρ της υπεύθυνης κατανάλωσης: Αναγνώριση για τον τομέα του οίνου

Σε μια σημαντική πολιτική στροφή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε ότι η λύση απέναντι στην επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ δεν περνά από την απόλυτη αποχή, αλλά από την υπευθυνότητα και τη μετριοπάθεια. Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ.

Στην ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρεται επίσης πως, η πολιτική διακήρυξη που υιοθετήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη θεωρείται νίκη για τον διάλογο και τον τομέα του οίνου, ο οποίος αναγνωρίζεται πλέον ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος — σηματοδοτώντας μια πιο ρεαλιστική, «ολόκληρης της κοινωνίας» προσέγγιση στη δημόσια υγεία.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ:

«Το κίνημα που υποστηρίζει την προσέγγιση “μη ασφαλές επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ” εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τελικά δεν επικράτησε στην τελική σύνταξη αυτής της πολιτικής διακήρυξης. Αυτό το κείμενο —που έχει προγραμματιστεί για ψηφοφορία τον Νοέμβριο— έχει μεγάλη σημασία επειδή, παρόλο που δεν είναι νομικά δεσμευτικό, ασκεί ισχυρή επιρροή στις πολιτικές υγείας που εφαρμόζονται από τα 193 κράτη μέλη που το υποστηρίζουν. «Χαιρετίζουμε την υιοθέτηση της πολιτικής διακήρυξης. Την βλέπω ως νίκη για τον διάλογο και ως πλαίσιο για το μέλλον της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ», τονίζει η Krystel Lepresle, Εκτελεστική Διευθύντρια της Vin & Société, η οποία χαιρετίζει μια «πραγματιστική προσέγγιση που επικεντρώνεται στη μείωση της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ και όχι σε όλες τις μορφές κατανάλωσης».

Ο τομέας οίνου είναι μέρος της λύσης

Δύο σημαντικά επιτεύγματα επικυρώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της τέταρτης συνάντησης υψηλού επιπέδου, της πρώτης από το 2018: εκτός από την εστίαση στην κατάχρηση αλκοόλ, αναγνωρίζεται επίσης η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα —μαζί με διάφορους διακυβερνητικούς οργανισμούς. «Η διακήρυξη αναγνωρίζει τη λεγόμενη προσέγγιση «ολόκληρης της κοινωνίας»», εξηγεί η Krystel Lepresle. «Επομένως, είμαστε μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος». Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη σε μια εποχή που βλέπουμε μια μετατόπιση στα επιχειρήματα που προβάλλουν ορισμένοι, όπου οι αιτίες των ασθενειών δεν συνδέονται πλέον με τον τρόπο ζωής αλλά με εμπορικούς καθοριστικούς παράγοντες.

Αυτή η διάκριση αποκαλύπτει επίσης το πνεύμα στο οποίο βασίστηκε και εξελίχθηκε το κείμενο κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της επικύρωσής του. Ενώ ορισμένα μέσα ενημέρωσης κατήγγειλαν την παρέμβαση της βιομηχανίας αλκοολούχων ποτών – του λόμπι του “μεγάλου αλκοόλ” – ορισμένες πηγές αντικρούουν αυτήν την υπόθεση, επισημαίνοντας την έλλειψη κατανόησης της διαδικασίας. Πράγματι, σε πολυμερείς οργανισμούς, η διαδικασία ξεκινά με ένα σχέδιο μηδενικής δήλωσης, που γενικά συντάσσεται από ένα από τα μέρη και αντιπροσωπεύει την “ιδανική ή μέγιστη” πρόταση με βάση τις φιλοδοξίες τους και τις διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς άμεση παρέμβαση από ιδιώτες ενδιαφερόμενους. Ο Rodrigo de Casas, διευθυντής επικοινωνίας της Διεθνούς Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Κατανάλωση (IARD), θεωρεί ότι η εξέλιξη της δήλωσης εξηγείται κυρίως από τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, “τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική που εφαρμόζεται σήμερα παράγει αποτελέσματα”.

Δείκτες που μειώνονται σημαντικά

Τα στοιχεία, πράγματι, μιλούν από μόνα τους. Η έκθεση του ΠΟΥ για την κατάσταση του αλκοόλ και της υγείας αναφέρει σημαντικές μειώσεις, ιδίως στη θνησιμότητα που σχετίζεται με το αλκοόλ (-20%) και στα ποσοστά νοσηρότητας (-17,4%), με την κατά κεφαλήν κατανάλωση να μειώνεται κατά 3,5% μεταξύ 2010 και 2019. «Είναι επομένως κατανοητό ότι τα κράτη μέλη έχουν επιβεβαιώσει αυτόν τον συμβιβασμό και την ίδια στρατηγική, δηλαδή τον διαχωρισμό μεταξύ επικίνδυνης και κανονικής κατανάλωσης», επιμένει ο εκπρόσωπος της IARD.

Όλα βρίσκονται στις λεπτομέρειες

Η «εργαλειοθήκη» του ΠΟΥ – φορολογία, περιορισμοί στη διαφήμιση, όρια στη διαθεσιμότητα προϊόντων – παραμένει σε ισχύ, παρά την πολιτική διακήρυξη. Για την Krystel Lepresle, τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί στη Γαλλία περιορίζουν την πιθανότητα αυστηροποίησης: «Η Γαλλία έχει ήδη ένα αυστηρό και προστατευτικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μια μελέτη της OFDT που συνέκρινε τις πολιτικές για το αλκοόλ των κρατών μελών της ΕΕ διαπίστωσε ότι η Γαλλία φαίνεται να είναι μία από τις χώρες που πληρούν τα περισσότερα κριτήρια. Δεν βλέπω τη Γαλλία να αυστηροποιεί το νομοθετικό πλαίσιο όταν έχεις 9 στους 10 Γάλλους να καταναλώνουν όχι περισσότερα από 10 ποτά την εβδομάδα». Ειδικά επειδή «καταφέραμε να μειώσουμε τους δείκτες στη Γαλλία χωρίς να χρειαστεί να αυξήσουμε τους φόρους ή να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέτρα». Από την πλευρά του, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Rodrigo de Casas επιμένει στην ανάγκη για μια προσέγγιση κατά περίπτωση. «Το ίδιο το κείμενο υποδεικνύει ότι τα μέτρα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά πλαίσια». Προσαρμόζοντας τις δράσεις στην ιδιαίτερη κατάσταση κάθε χώρας, είναι δυνατό να μειωθούν οι αρνητικές τους επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του κινήτρου για παράνομο εμπόριο.

Επικοινωνία των Προσπαθειών που Καταβλήθηκαν

Τέλος, ενώ η πολιτική διακήρυξη του Π.Ο.Υ. θέτει ένα πλαίσιο – το οποίο πρέπει να τηρούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – δεν αναιρεί, ωστόσο, την ανάγκη η βιομηχανία να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προώθηση της μετριοπαθούς κατανάλωσης. Διάφορες προθεσμίες εντός του Οργανισμού – η άφιξη ενός νέου διευθυντή το 2027 και η ολοκλήρωση των διαφόρων σχεδίων δράσης για το αλκοόλ έως το 2030 – υποδηλώνουν ότι το ζήτημα παραμένει επίκαιρο και ότι ο τομέας πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση. «Μόλις φτάσαμε σε ένα σημαντικό ορόσημο, το οποίο ήταν ταυτόχρονα ένα σημείο άφιξης και ένα σημείο εκκίνησης», επιβεβαιώνει η Krystel Lepresle. «Τα επόμενα χρόνια, αυτό που θα είναι σημαντικό είναι να δούμε ποιες θα εφαρμοστούν όσον αφορά τις δράσεις για την ουσιαστική ενσωμάτωση αυτής της πορείας. Αλλά αυτή η διακήρυξη έδωσε μια σαφή εντολή που ο Π.Ο.Υ. πρέπει να σεβαστεί: να καταπολεμήσει την κατάχρηση και όχι όλη την κατανάλωση». Επιπλέον, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωστοποιηθούν όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται, καθώς ορισμένοι φοβούνται να το κάνουν, θεωρώντας το ως παραδοχή του προβλήματος: «Οι εταιρείες-μέλη του IARD υποστηρίζουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της επιβλαβούς κατανάλωσης. Αυτό δεν είναι μόνο το σωστό, αλλά είναι επίσης απαραίτητο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εταιρειών μας και του τομέα μας», σημειώνει ο εκπρόσωπος του IARD.

Για την Krystel Lepresle, ενώ υπάρχει ακόμη πρόοδος που πρέπει να σημειωθεί, ιδίως όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού από τις υγειονομικές αρχές σχετικά με τις οδηγίες κατανάλωσης – μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μόνο το 23% των Γάλλων που συμμετείχαν στην έρευνα γνωρίζουν ότι – η βιομηχανία «έχει κάνει το καθήκον της για να μειώσει την επιβλαβή χρήση αλκοόλ». Εναπόκειται στο γαλλικό κράτος να προωθήσει τη μετριοπάθεια, όχι την αποχή».