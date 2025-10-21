Σταθερή αναπτυξιακή πορεία για την Elbisco τα έτη 2023-2025, με ενίσχυση κερδοφορίας και μείωση δανεισμού

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, ενίσχυση της κερδοφορίας και σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμό παρουσίασε το 2023 η Elbisco. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση του 2023 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 114,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,4% σε σχέση με το 2022, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 36,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 11,2%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 31,5% από 29,3% το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε κατά 77,8%, φτάνοντας τα 9,9 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν επίσης η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου 6 εκατ. ευρώ από 43,8 εκατ. ευρώ το 2022 σε 37,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι επιδόσεις της θυγατρικής Zito LuksA.D. στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία κατέγραψε αύξηση μεριδίων και όγκων πωλήσεων, ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 33% και περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Elbisco υλοποιεί ένα συνεπές επενδυτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση βασικών γραμμών παραγωγής. Τη διετία 2023-2024, οι συνολικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα 5,7 εκατ. ευρώ ενώ το 2024 εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 επενδυτικό σχέδιο ύψους 9,6 εκατ. ευρώ που θα ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας.

Η εξωστρέφεια παραμένει στρατηγικός πυλώνας, με τον κύκλο εργασιών των εξαγωγών να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ ετησίως και παρουσία σε περισσότερες από 30 διεθνείς αγορές.

Κατά τη διάρκεια του 2024, η Elbisco συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδουςκαι περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη συνέπεια στη στρατηγική διαχείριση της εταιρίας.

Οι προοπτικές για το 2025 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, με έμφαση στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και στη διατήρηση της ανοδικής πορείας της θυγατρικής εταιρίας Zito Luks A.D.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elbisco, Νίκος Βουδούρης, δήλωσε σχετικά: «Σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Elbisco συνεχίζει με συνέπεια και σταθερότητα τη θετική της πορεία, επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους, στις υποδομές και στα προϊόντα της. Με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία για κάθε ελληνικό νοικοκυριό και ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Με ξεκάθαρο όραμα και συνέπεια, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Elbisco δυναμική, εξωστρεφή και ανθεκτική στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ