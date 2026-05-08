Έως τέλος του έτους η εγκατάσταση μπάρας προστασίας στα παλιά τρακτέρ – Ζητείται διετής παράταση

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Γ3Β/70200/19-03-2026 Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ.(ΦΕΚ 1734/Β΄/2026) δόθηκε παράταση μέχρι και την 31/12/2026 για την απογραφή και την κυκλοφορία των γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν την 21/05/1998 και οι οποίοι είτε δεν διαθέτουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ) – δηλαδή τη μπάρα προστασίας – είτε αυτή που διαθέτουν δεν έχει εθνική έγκριση. Η απόφαση αφορά τρακτέρ χωρίς καμπίνα.

Εδώ και μερικές μέρες, οι κατά τόπους διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειών καλούν όλους τους κατόχους «αντίστοιχων γεωργικών ελκυστήρων να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές (τοποθέτηση εγκεκριμένης διάταξης προστασίας και επανέκδοση άδειας κυκλοφορίας) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία».

Επίσης, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, «μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας, η κυκλοφορία όλων των τρακτέρ χωρίς εγκεκριμένου τύπου διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής ή χωρίς καθόλου διάταξη προστασίας θα είναι παράνομη και δεν θα είναι δυνατή η έκδοση καμίας διοικητικής πράξης που τα αφορά. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα τρακτέρ των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας δεν αναγράφουν τίποτα, όσο και για τα τρακτέρ με σχετικά πρόσφατες άδειες κυκλοφορίας, στις οποίες όμως αναγράφεται αντίστοιχος ειδικός περιορισμός».

Το ΑΚΚΕΛ ζητά άμεση οικονομική στήριξη των αγροτών και νέα διετή παράταση

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) ενημερώνει με ανακοίνωσή του ότι απέστειλε χθες «επίσημη επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αφορμή την υπουργική απόφαση που επιβάλλει την υποχρεωτική τοποθέτηση Διατάξεων Προστασίας Έναντι Ανατροπής (ΔΠΕΑ) σε παλαιούς γεωργικούς ελκυστήρες έως 31‑12‑2026, χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση».

Στην επιστολή του επισημαίνει ότι «η συγκεκριμένη υποχρέωση, σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης, είναι αντικειμενικά αδύνατο να εφαρμοστεί από χιλιάδες μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Το κόστος τοποθέτησης ΔΠΕΑ κυμαίνεται από 2.000 έως 4.000 ευρώ, ποσό απαγορευτικό για αγρότες που έχουν φτωχοποιηθεί από την ενεργειακή κρίση, τις διεθνείς συγκρούσεις, τις αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και τις περικοπές ενισχύσεων. Η απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως εφαρμόζεται σήμερα, οδηγεί:

– σε ακινητοποίηση χιλιάδων ελκυστήρων,

– σε αδυναμία εκτέλεσης καλλιεργητικών εργασιών,

– σε εγκατάλειψη μικρών εκμεταλλεύσεων,

– σε περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγους μεγάλους παίκτες».

Το ΑΚΚΕΛ, τόσο στην επιστολή προς το ΥΠΑΑΤ όσο και δημόσια, ζητά:

1. Επιδότηση 80–100% της τοποθέτησης ΔΠΕΑ.

2. Πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών ελκυστήρων.

3. Παράταση της προθεσμίας έως 31‑12‑2028.

4. Φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους συμμορφώνονται.

5. Ειδική μέριμνα για ορεινές, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές.

Η ασφάλεια των αγροτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Η οικονομική τους εξόντωση όμως δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική επιλογή.»