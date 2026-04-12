John Deere: Η 4σειρη βαμβακοσυλλεκτική CP550 είναι ιδανική για τα ελληνικά δεδομένα

Διαθέσιμη και στην Ελλάδα είναι από το 2025 η νέα βαμβακοσυλλεκτική μηχανή με καλάθι CP550 της John Deere. Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Agrotech Α.Ε., Χριστόδουλος Μποζατζίδης, «η τελευταία 4σειρη βαμβακοσυλλεκτική με καλάθι, η οποία αναπτύχθηκε από τη John Deere ήταν η 9970, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1996. Πλέον, μετά από σχεδόν 30 χρόνια, το 2024, βγήκε σε κυκλοφορία καινούρια μηχανή 4σειρη, η CP550, η οποία βγαίνει και σε έκδοση με μπάλα (CP570) και ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες, που έχουν αναπτυχθεί».

Ο ίδιος προσθέτει ότι «είναι μια μεγάλη αλλαγή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά αφορά και την Ισπανία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, δηλαδή όλες τις χώρες, που δεν μπορούσε ο εξοπλισμός, που παραγόταν μέχρι σήμερα, να διανεμηθεί».

Το μόνο μειονέκτημα, τουλάχιστον για την ελληνική αγορά, είναι ότι «πρόκειται, φυσικά, για ένα πολύ ακριβό μηχάνημα και στο πλαίσιο των επόμενων Σχεδίων Βελτίωσης, λόγω του χαμηλού ορίου προϋπολογισμού δεν μπορεί να επιδοτηθεί», σύμφωνα με τον κ. Μποζατζίδη, ο οποίος αναρωτιέται: «Πώς θα έρθει η εξέλιξη; Με δεδομένο ότι ο στόλος των ελληνικών βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών είναι ο πιο γηρασμένος».

Πάντως, προσθέτει ότι «είναι άμεσα διαθέσιμο, για όποιον ενδιαφέρεται και έχει τα χρήματα να το αγοράσει. Φυσικά, θα πρέπει να γίνει παραγγελία, διότι παράγεται στις ΗΠΑ».

Χαρακτηριστικά

Το νέο βαμβακοσυλλεκτικό μηχάνημα με καλάθι επιτυγχάνει χρόνο εκφόρτωσης μόλις 2 λεπτών. Διαθέτει ισχυρότερο κινητήρα και βελτιωμένο σχεδιασμό καλαθιού Pro-Lift™ σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, ενώ ενσωματώνει όλη την τελευταία τεχνολογία της John Deere, ώστε να μεγιστοποιεί τη συγκομιδή.

Κινητήρας

Η CP550 διαθέτει κινητήρα 9,0 L, 360 hp, που σημαίνει ότι οι δύσκολες συνθήκες στον αγρό δεν αποτελούν εμπόδιο. Με ταχύτητες συγκομιδής έως 7,4 km/h, ο χειριστής θερίζει περισσότερα στρέμματα την ημέρα, ανεβάζοντας έτσι την καθημερινή του παραγωγικότητα.

Καμπίνα

Η καμπίνα δεν παρέχει μόνο εξαιρετική ορατότητα αλλά και άνετο περιβάλλον εργασίας χάρη στην απομόνωση του θορύβου και στα καθίσματα με ανάρτηση αέρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ο μοχλός πολλών λειτουργιών, ο κεντρικός έλεγχος και η πιο πρόσφατη οθόνη αφής, που διαθέτει, με ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας διασφαλίζουν ευκολία χρήσης, ενώ οι λυχνίες LED 360 μοιρών επιτρέπουν στον χειριστή να εργάζεται μέρα και νύχτα.

Ταχύτερη συγκομιδή

Οι νέες βαμβακοσυλλεκτικές μονάδες MP12 και MP16, με τις οποίες είναι δυνητικά εξοπλισμένη η C550, συλλέγουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από τα προηγούμενα μοντέλα. Προσφέρονται σε διαμόρφωση τεσσάρων σειρών με διάφορες ρυθμίσεις απόστασης σειρών (60-100 cm). Ένα ενημερωμένο άνω σύστημα μετάδοσης κίνησης εξασφαλίζει ομαλότερη μεταφορά ροπής στις ράβδους της ατράκτου, ενώ λειτουργίες όπως το αυτόματο γρασάρισμα εξαλείφουν την ανάγκη περιοδικής διακοπής και γρασαρίσματος των μονάδων, παρέχοντας περισσότερο χρόνο στη σειρά.

Χάρτης συγκομιδής

Η ενσωματωμένη τεχνολογία παράγει έναν λεπτομερή χάρτη συγκομιδής βαμβακιού, ο οποίος θα είναι πολύτιμος τόσο για τους χειριστές όσο και για τους γεωπόνους. Τα δεδομένα συλλέγονται στην οθόνη του μηχανήματος, για την αποστολή μιας αναφοράς συγκομιδής σε πραγματικό χρόνο ή την ανάλυση σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω του John Deere Operations Center™, για να προγραμματίσει ο παραγωγός τη συγκομιδή της επόμενης σεζόν.

Καλάθι Pro-Lift™

Το βελτιωμένο καλάθι Pro-Lift™ έχει χωρητικότητα 32 m3 με τρεις εσωτερικούς κοχλίες, που διανέμουν και συμπιέζουν ομοιόμορφα το βαμβάκι. Το σύστημα πλευρικής εκφόρτωσης παρέχει μέγιστη σταθερότητα, ενώ οι ταχύτεροι κύκλοι ανύψωσης και καθόδου επιτρέπουν την εκφόρτωση του CP550 σε λιγότερο από 2 λεπτά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να θερίζει περισσότερα στρέμματα σε μία ημέρα.