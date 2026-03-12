Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην Agrotica 2026 με Massey Ferguson, Manitou, Unia και Maxus

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, με ηγετική παρουσία στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι για πάνω από 104 χρόνια, και με διεθνές αποτύπωμα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, συμμετέχει στην 31η Διεθνή Έκθεση Agrotica, τη μεγαλύτερη έκθεση γεωργικών οχημάτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εφοδίων στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Agrotica ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη παρουσιάζει σύγχρονες και ολοκληρωμένες λύσεις για τον αγροτικό τομέα μέσα από τις κορυφαίες διεθνείς μάρκες που εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά.

Στο περίπτερο του Ομίλου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα γεωργικά μηχανήματα της Massey Ferguson, μιας από τις πλέον αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα των αγροτικών μηχανημάτων, που ξεχωρίζουν για την αξιοπιστία, την υψηλή απόδοση και την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων και καινοτόμων λειτουργιών.

Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αγροτικά τηλεσκοπικά μηχανήματα της Manitou, τα οποία προσφέρουν υψηλή ευελιξία και ισχύ για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής.

Σημαντική θέση στην παρουσία του Ομίλου κατέχουν και τα μηχανήματα της UNIA, ενός καταξιωμένου ευρωπαϊκού κατασκευαστή με μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη εξειδικευμένου εξοπλισμού για κατεργασία εδάφους, σπορά και διαχείριση λιπασμάτων.

Παράλληλα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, από κοινού με τον συνεργάτη Βροχίδη – Χατζή, θα παρουσιάσουν όλα τα μοντέλα της Maxus, ενός από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως και επαγγελματικός βραχίονας του Ομίλου SAIC Motor – της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα. Με επιλογές τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα όσο και σε πετρελαιοκίνητες εκδόσεις, από το ευέλικτο eDeliver 3 και το ισχυρό eDeliver 9 μέχρι το pick-up T60 MAX, η Maxus προσφέρει στους επαγγελματίες πανίσχυρα και αξιόπιστα εργαλεία για κάθε αποστολή.

Μέσα από τη συμμετοχή του στην Agrotica, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, φέρνοντας στην ελληνική αγορά καινοτόμες εφαρμογές και αξιόπιστες λύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργικής οικονομίας.