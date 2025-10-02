Επαφές για γεωτρήσεις και αγροτικά ζητήματα είχε ο Κ. Τσιάρας με τον Δήμαρχο Δίου-Ολύμπου

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, πραγματοποίησε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος, παρουσία του βουλευτή Πιερίας, Φώντα Μπαραλιάκου και του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Καλαϊτζή.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι γεωτρήσεις του Δήμου και οι ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών, καθώς και μια σειρά κρίσιμων αγροτικών θεμάτων ενόψει της νέας περιόδου.



Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Καλαϊτζής, συζητήθηκε το ζήτημα της αξιοποίησης των ανενεργών γεωτρήσεων και της συντήρησης των υφιστάμενων ενεργών γεωτρήσεων στις περιοχές του Δήμου με έντονη καλλιεργητική δραστηριότητα. Οι απαιτήσεις για ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες νερού σε καλλιέργειες όπως το ακτινίδιο καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αξιοποίησης κάθε γεώτρησης, ανενεργής και μη, για την διευκόλυνση των παραγωγών.

Συζητήθηκαν επίσης μία σειρά ακόμη αγροτικών θεμάτων ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Αναφερόμενος στη συνάντηση ο Δήμαρχος, κ. Γερολιόλιος, σημείωσε «Η κουβέντα μας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα ήταν ουσιαστική και γόνιμη. Παραδώσαμε στον υπουργό φάκελο με το σύνολο των ζητημάτων και όλες τις επισημάνσεις μας, που χρήζουν άμεσης υποστήριξης. Το κλίμα της συνάντησης μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι στο μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε εξελίξεις».