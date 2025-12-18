Επετειακή εκδήλωση του ΕΛΓΟ-Δήμητρα για τα 100 χρόνια αγροτικής έρευνας

Έναν αιώνα συνεχούς προσφοράς στην αγροτική έρευνα και την αγροδιατροφική ανάπτυξη τιμά ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με μια επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία, τη γνώση και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα.

Σε μια κρίσιμη καμπή για την αγροδιατροφική αλυσίδα, όπου η τεχνολογία διαπερνά κάθε δραστηριότητα και κλάδο, ο Οργανισμός στρέφει το βλέμμα μπροστά, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, τη Ρομποτική και τις εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας. Ένα περιβάλλον διαρκών μετασχηματισμών που απαιτεί στρατηγική σκέψη, καινοτομία και επιστημονική τεκμηρίωση.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την «επόμενη ημέρα» της αγροτικής έρευνας στη χώρα μας, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι την επιστημονική κοινότητα, την Πολιτεία και τον επιχειρηματικό κόσμο.

📅 Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

📍 Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

17:30–18:00 Προσέλευση

18:00 – 18:15 Σύντομοι χαιρετισμοί από εκπροσώπους Υπουργείων και φορέων

Χαιρετισμός – Έναρξη εκδήλωσης

Καθ. Σπυρίδων Α. Μάμαλης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

18:15 – 18:30 «100 χρόνια Αγροτικής Έρευνας στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Από την Ιστορία στο Μέλλον»

Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

18:30 – 18:45 «Ένας αιώνας επιστήμης στην υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης»

Δρ Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Διευθυντής Κέντρου Τεκμηρίωσης Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

18:45 – 19:30 Στρογγυλή Τράπεζα

«Η επόμενη ημέρα της αγροτικής έρευνας στην Ελλάδα: Προκλήσεις και ευκαιρίες»

Συντονισμός: Καθ. Νεκτάριος Βιδάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Συμμετέχουν:

Δρ Τάσος Γαϊτάνης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης

Αντώνιος Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, ΥΠΑΑΤ

Αναστασία Σαρχόσογλου, Συντονίστρια Enterprise Europe Network Hellas, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ευθύμιος Ευθυμιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Redestos – Efthymiadis Agrotechnology Group

Δρ Ειρήνη Πιτταρά, Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου, Διευθύντρια Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα