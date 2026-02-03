Επι τάπητος η ευλογιά την Πέμπτη στη συνάντηση Τσιάρα και Επιτρόπου Ολ. Βάρχελι στις Βρυξέλλες

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Υγεία και την Καλή Μεταχείριση των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι αναμένεται να έχει την Πέμπτη 5/02/2026 στις Βρυξέλλες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Στη συνάντηση αναμένεται να τεθούν επι τάπητος ζητήματα που αφορούν την ευλογιά των προβάτων και τα επι μέρους ζητήματα σχετικά με το θέμα του εμβολιασμού, μετά και τις πρόσφατες αντικρουόμενες απόψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως γνωστοποίησε πρόσφατα σε δηλώσεις του ο κ. Τσιάρας το επόμενο διάστημα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου και θα παρουσιάσει το εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία. Η εν λόγω συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί – εκτός απροόπτου – την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ αύριο Τετάρτη 4/02/2026 ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, Χαρ. Μπιλλίνης και ο ΓΓ του ΥΠΑΑΤ Σπ. Πρωτοψάλτης ως Συντονιστής της ΕΕΕΔΕ θα δώσουν στη δημοσιότητα νεότερα στοιχεία για την πορεία της ζωονόσου.