ΥΠΑΑΤ: «Ουρά του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου το ΠΑΣΟΚ για την ευλογιά»

Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Τρίτη 27/01, αφήνοντας αιχμές ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «είναι πιστό στην τακτική του λαϊκισμού».

Συγκεκριμ΄ένα το ΥΠΑΑΤ αναφέρει:

«Το ΠΑΣΟΚ πιστό στην τακτική του λαϊκισμού που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα, αντί να συμβάλει με σοβαρότητα σε μια δύσκολη μάχη για την ελληνική κτηνοτροφία, επιλέγει να γίνει ουρά του Κυριάκου Βελόπουλου και της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Γι’ αυτό επιλέγει -συνειδητά- να αποσιωπήσει τα πραγματικά δεδομένα. Δυστυχώς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγκάζεται να επανέλθει σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα ενώ απαντήσεις δόθηκαν από τον Κώστα Τσιάρα στην πρόσφατη συνεδρίαση της Βουλής για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα:

1) Τι προτείνει ακριβώς ΠΑΣΟΚ; Προτείνει εμβολιασμό με μη εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί η πραγματικότητα είναι μία. Δεν υπάρχει σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ για την ευλογιά αιγοπροβάτων και, κατά συνέπεια, η εισαγωγή/διάθεση/χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων ενέχει κινδύνους για τις ελληνικές εξαγωγές.

2) Θα αναλάβει το ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για τις εμπορικές συνέπειες;

Ακόμη και σε υποθετικό σενάριο εμβολιασμού (κατ’ εξαίρεση και υπό αυστηρούς όρους), τα ίδια τα ευρωπαϊκά κείμενα και η σχετική απάντηση του κ. Βάρχελι σε ερώτηση ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμού συνοδεύεται από μέτρα/περιορισμούς στη διακίνηση ζώων και προϊόντων (με ειδική πρόβλεψη για γαλακτοκομικά από εγκαταστάσεις που υπάγονται στο σχέδιο). Με απλά λόγια, ο εμβολιασμός δεν είναι «μαγικό κουμπί» που λήγει την επιζωοτία ή ανοίγει αυτόματα τις αγορές.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (συγκροτήθηκε στις 27/10/2025) έχει επισημάνει ότι, με τα σημερινά δεδομένα, ο μαζικός εμβολιασμός μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση, ιδίως όταν στην πράξη παρατηρούνται ελλείμματα βιοασφάλειας. Επιπλέον, τα διαθέσιμα ζωντανά εμβόλια δεν είναι αδειοδοτημένα στην ΕΕ και δεν υποστηρίζουν εργαστηριακή διάκριση εμβολιασμένων/μολυσμένων (αρχή DIVA), γεγονός που δυσχεραίνει την επιτήρηση και έχει συνέπειες στη διαχείριση και στο εμπόριο.

Και κάτι ακόμη που έχει ιδιαίτερη σημασία. Το θέμα της «επιστολής» είχε ήδη τεθεί δημόσια από τον Οκτώβριο και έχει μάλιστα συζητηθεί και στη Βουλή! Το να εμφανίζεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ να ανακυκλώνει την ίδια γραμμή, είναι επιλογή επικίνδυνα δημαγωγική. Θα έπρεπε, όμως, να γνωρίζει ότι πάντα το αυθεντικό είναι καλύτερο από το… ιμιτασιόν.»