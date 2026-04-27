Επιχείρηση διάσωσης αλόγου που έπεσε σε πηγάδι στην Ηλεία

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου αλόγου πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Βουνάργου, όταν το ζώο εντοπίστηκε εγκλωβισμένο σε πηγάδι, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτυχο ζώο έπεσε σε πηγάδι το οποίο δε διέθετε καπάκι, με κατοίκους της περιοχής να αντιλαμβάνονται το περιστατικό ακούγοντας τις φωνές του άτυχου ζώου και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έφτασε ένα όχημα με δύο πυροσβέστες, που με τη συνδρομή μηχανήματος ιδιώτη κατάφεραν μετά από συντονισμένες προσπάθειες να ανασύρουν το άλογο από το βάθος του πηγαδιού, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.

Πηγή: ertnews.gr