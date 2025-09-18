«Επιλέγουμε Βιολογικά – Επενδύουμε στο Μέλλον» – Εκδήλωση του ΥΠΑΑΤ την Τρίτη 23/9 στο Σύνταγμα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με αφορμή την Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στην Πλατεία Συντάγματος, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 15:00.

Με σύνθημα «Επιλέγουμε Βιολογικά – Επενδύουμε στο Μέλλον», το ΥΠΑΑΤ προσκαλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τη σημασία των βιολογικών προϊόντων στην υγεία, το περιβάλλον και την τοπική οικονομία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με:

Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής

Αυτοδιαχειριζόμενο Φορέα Αγορών Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Διαφάνεια, έλεγχοι & στήριξη των συνεπών παραγωγών

Το ΥΠΑΑΤ έχει προχωρήσει σε στοχευμένους και οριζόντιους ελέγχους, θέτοντας στο μικροσκόπιο τους φορείς πιστοποίησης, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα και συγκροτήθηκε Task Force για τη θωράκιση του συστήματος ελέγχου. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι επεκτείνονται στο σύνολο των ενταγμένων στα βιολογικά προγράμματα, με μηδενική ανοχή σε παρατυπίες και πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών που τηρεί υψηλά πρότυπα.

Στο πλαίσιο της δράσης, θα λειτουργούν ενημερωτικά περίπτερα, θα διανέμεται έντυπο υλικό, ενώ παραγωγοί θα παρουσιάζουν βιολογικά προϊόντα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία και τα οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το ΥΠΑΑΤ για την προώθηση της βιολογικής παραγωγής και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.