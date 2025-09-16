Δύο χρόνια μετά: Η Θεσσαλία αναζητά νέο μοντέλο διαχείρισης φυσικών καταστροφών

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα εκδήλωση-συζήτηση με ειδικούς, φορείς και πολίτες.

Κεντρικό μήνυμα αποτέλεσε η ανάγκη για ένα διαφορετικό, συμμετοχικό και βιώσιμο μοντέλο λήψης αποφάσεων, που θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στην κλιματική κρίση.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Εκδήλωσης:

«Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, η εκδήλωση με τίτλο «Δύο Χρόνια Μετά τις Πλημμύρες».

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο απολογισμός της κατάστασης δύο χρόνια μετά το πέρασμα των καταστροφικών πλημμυρών και η παρουσίαση προτάσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή.

Η Lucia Beamud Villanueva από τη Βαλένθια, που επλήγη από τις πλημμύρες το 20204, παρουσίασε αναλυτικά το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε η πόλη, μίλησε για τα τεχνικά ζητήματα που δημιούργησαν οι παρεμβάσεις στα ποτάμια και διόγκωσαν το πρόβλημα αλλά και τη μαχητικότητα των κατοίκων και τη διεκδίκησή τους από τις τοπικές αρχές για άμεση διαβούλευση για το ζήτημα.

Ο γραμματέας του ΚΟΣΜΟΣ κ. Πέτρος Κόκκαλης αναφέρθηκε την ανάγκη για ουσιαστική αποκατάσταση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πρόληψης φυσικών καταστροφών. Στις προτάσεις του κόμματος ΚΟΣΜΟΣ για ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που θα θωρακίζει τη Θεσσαλία απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η Θεσσαλία θα έπρεπε να είναι εργαστήριο θετικών εμπειριών, γιατί όσα ζήσατε εδώ, αργά ή γρήγορα θα τα ζήσουμε σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας. Αντί γι’ αυτό, όλα έγιναν όπως συνέβαιναν πάντα. Η κυβέρνηση έσπευσε να ελέγξει το τοπίο εμφανίζοντας από τα νερά του Ντάνιελ, μια περίεργη εταιρεία, με άμεσες σχέσεις μαζί της. Το μόνο νέο που πρότειναν αυτοί ήταν η ιδιωτικοποίηση του νερού (που στην Ολλανδία είναι… παράνομη!) Οι Θεσσαλοί, οι πλημμυροπαθείς κλειδώθηκαν γρήγορα έξω από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η έννοια της “διαβούλευσης” συρρικνώθηκε σε ενημερώσεις παλαιού τύπου, με υπουργούς και άλλους αξιωματούχους να απαντούν σε ερωτήσεις ενός ελεγμένου κοινού. Όσο για τα τεχνικά έργα, αντί για λύσεις “συμβατές με τη φύση” επιστρέψαμε σε λύσεις που επανέρχονται από τη δεκαετία του 1960. Ακόμα και ο “από μηχανής θεός” του Αχελώος εμφανίστηκε και πάλι! Χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε μία διαφορετική μέθοδο λήψης των αποφάσεων στις φυσικές καταστροφές, που να είναι λύσεις βιώσιμες οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Ο Θάνος Γιαννακάκης περιβαλλοντολόγος και Συντονιστής Δράσεων για Λύσεις από τη Φύση στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάδα, εστίασε στο ρόλο που διαδραμάτισε ο Ολλανδική εταιρεία HVA στην προώθηση ενός συγκεντρωτικού μοντέλου διαχείρισης και ιδιωτικοποίησης του νερού. Ο κ. Γιαννακάκης ανέδειξε το αδιέξοδο στη τεχνική προσέγγιση της Ολλανδικής HVA για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αμφισβητώντας την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτής της προσέγγισης.

Η Ελίνα Μακρή, γενική διευθύντρια του Athens Democracy Forum μίλησε για τη σημασία που έχει η διαβούλευση με τους πολίτες και πώς αυτή αξιοποιείται ς τη λήψη αποφάσεων στις σύγχρονες κοινωνίες. Η κ. Μακρή αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην περίπτωση της Ιρλανδίας όπου η διαβούλευση πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, κεντρικού κράτους οδήγησε σε βιώσιμες πολιτικές αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των κατοίκων.

Τις εισηγήσεις σχολίασαν ο π. επικεφαλής της Οικολογικής Θεσσαλίας Νίκος Πουτσιάκας και η Δρ Ιστορίας της Τέχνης ΑΠΘ, ακτιβίστρια και στέλεχος του ΜέΡΑ25. Φαίη Τζανετουλάκου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Την εκδήλωση συντόνισε εξαιρετικά η δημοσιογράφος Μάγκυ Δούση».