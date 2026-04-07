Επιμελητήριο Μεσσηνίας και Δήμος Καλαμάτας στηρίζουν τα τοπικά προϊόντα

Eνα ακόμη εργαλείο στην υπηρεσία των παραγωγών τοπικών προϊόντων δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο την υποστήριξη της προώθησής τους στην αγορά. Η υλοποίηση του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων στο Ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας έγινε από τον Δήμο Καλαμάτας το 2017, ενώ ο σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκε από τον αρχιτέκτονα και προϊστάμενο του Τμήματος Τουρισμού, Νικόλαο Γιαννακόπουλο.

Η δημιουργία του αποτελεί πλέον γεγονός και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λαζαρίδης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας:

«Η φιλοσοφία πίσω από τη γέννηση αυτού του εγχειρήματος εδράζεται στην ανάγκη θέσπισης ενός σταθερού σημείου αναφοράς για την ανάδειξη του γαστρονομικού και παραγωγικού πλούτου της Μεσσηνίας. Στόχος της δημοτικής αρχής και των παραγωγικών φορέων ήταν η δημιουργία μιας «ζωντανής βιτρίνας» στην καρδιά της πόλης, η οποία θα συνέδεε οργανικά την πρωτογενή παραγωγή με τον τουριστικό κλάδο, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και προβάλλοντας τα εμβληματικά προϊόντα της περιοχής, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές και τα σύκα.

Μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 2025 έχει ξεκινήσει μια νέα σειρά παρουσιάσεων τοπικών προϊόντων και παραγωγών της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, με σκοπό ντόπιοι και επισκέπτες να γνωρίσουν εμπειρικά τον τοπικό πλούτο. Έχουν ήδη διοργανωθεί επτά δράσεις και το πρόγραμμα, που θα συνεχιστεί όλο το χρόνο, είναι διαθέσιμο στη σελίδα events.kalamata.gr, η οποία προβάλλει όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας».

Η ανταπόκριση του παραγωγικού κόσμου στις δράσεις αυτές υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Όπως αναφέρει ο Γιώργος Λαζαρίδης: «Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, ο Δήμος Καλαμάτας και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας προχωρούν σε περαιτέρω σχεδιασμούς με στόχο την ολοκληρωμένη προώθηση των τοπικών προϊόντων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την ψηφιακή αναβάθμιση των εργαλείων δικτύωσης μεταξύ παραγωγών και τουριστικών μονάδων, την ενσωμάτωση της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής στο νέο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το 2026, καθώς και την περαιτέρω προβολή των τοπικών προϊόντων και συνταγών μέσω του νέου τουριστικού portal VisitKalamata, που πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στον Απρίλιο του 2026.

Παράλληλα, η ενίσχυση της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και εκθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη θωράκιση της τοπικής οικονομίας και την παγκόσμια αναγνώριση των προϊόντων της Μεσσηνίας.»

Η έλλειψη προσωπικού μπλοκάρει την υλοποίηση του Ελαιοκομικού Μητρώου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επικαιροποίησης του Ελαιοκομικού Μητρώου, με τους ελαιοπαραγωγούς να καλούνται να δηλώσουν και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των αγροτεμαχίων τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η προσέλευση των παραγωγών είναι μεγάλη, και η συνεργασία με τους υπαλλήλους των ΔΑΟΚ κρίνεται θετική, ωστόσο φαίνεται πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εγγραφών πριν από την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.

Η προϊσταμένη της ΔΑΟΚ Αργολίδας, Αγγελική Θεοδώρου, δήλωσε: «Είναι νωρίς ακόμα για να προβλέψουμε αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου. Το μόνο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αφορά τις μεγάλες ηλικίες στην κατάθεση των συμβολαίων. Κατά τα άλλα, προχωράμε με εξονυχιστικό έλεγχο και ενημερώνουμε για τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται. Παραμένει άγνωστο σε ποιον αριθμό θα φτάσουμε». Από την ΔΑΟΚ Κορινθίας, η Ειρήνη Μπουλτά σημείωσε ότι: «Στην αρχή είχαμε μικρή συμμετοχή, περίπου 50 αιτήσεις τον μήνα, ενώ πλέον φτάνουμε τις 250 αιτήσεις μηνιαίως. Το βασικό πρόβλημα στην Κορινθία είναι η έλλειψη προσωπικού, αλλά γενικότερα δεν υπάρχουν άλλα ζητήματα. Παραλαμβάνουμε 250 αιτήσεις και ολοκληρώνουμε μόνο δέκα».

Η έλλειψη προσωπικού φαίνεται να αποτελεί το κυρίαρχο εμπόδιο για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Αικατερίνης Παπαδοπούλου από τη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, η οποία ανέφερε ότι «η διαχείριση των 68.000 ελαιοπαραγωγών μέχρι την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου είναι ανέφικτη».