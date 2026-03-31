Ενεργοποιούνται όλα τα «όπλα» για να μπει «φρένο» στις τιμές ενόψει Πάσχα

Με τις «μηχανές στο φουλ» τρέχουν τα συναρμόδια υπουργεία για να συγκρατηθούν οι τιμές εν΄ όψει Πάσχα, με τις επιδοτήσεις σε καύσιμα, καταναλωτές και αγρότες να αποτελούν τον πρώτο ανάχωμα στο κύμα ανατιμήσεων, που καταγράφεται τόσο στην αγορά κράτος, αλλά και σε οπωροκηπευτικά. Παράλληλα, εντείνονται και οι έλεγχοι σε όλους του κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας από την ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν σε πρώτη φάση πάνω από 100 εταιρείες τροφίμων, για την τήρηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους.

Λίγο παραπάνω από τα περσυνά επίπεδα θα κυμανθούν οι τιμές στα αμνοερίφια, όπως είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας στο ΕΡΤnews, σημειώνονται ότι στόχος των μέτρων που ενεργοποιεί η κυβέρνηση είναι, «να μη λείψει από κανένα σπιτικό το πασχαλινό αρνάκι». Την ανιούσα έχει πάρει την ίδια ώρα και η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΚΑΑ στο μοσχάρι στήθους οι τιμές αυξήθηκαν κατά 17% από 11,98 σε 13,98 ευρώ το κιλό, στο μοσχαρίσιο συκώτι από 7,98 στα 10,98 +37% και στο μοσχαρίσιο μπιφτέκι από τα 10 ευρώ στα 13 ευρώ συν +30%. Στην εισαγόμενη ακρίβεια απέδωσε την αύξηση των τιμών ο κ Κέλλας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η αύξηση είναι εισαγόμενη, λόγω της μείωσης του αριθμού των μοσχαριών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή στην πηγή από την παραγωγή. Είναι θέμα καθαρά εισαγωγών. Η παραγωγή του μοσχαριού γάλακτος στην Ελλάδα καλύπτει το 15% με 20% της αγοράς το υπόλοιπο 80% είναι η εισαγωγή».

Σε ισχύ οι επιδοτήσεις ως πρώτο ανάχωμα στην ακρίβεια

«Εν όψει των εορτών του Πάσχα είναι γνωστό, ότι ο πόλεμος στη Μέση ανατολή και η κλιμάκωση έχει επιβαρύνει τις τιμές, κυρίως τις τιμές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αλυσίδα αυξήσεων, λόγω της αύξησης του κόστους μεταφοράς. Η κυβέρνηση δήλωσε από την πρώτη στιγμή, ότι θα είναι στο πλευρό των πολιτών, με στοχευμένα μέτρα. Ήδη, έχουν ανακοινωθεί μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές και να προστατευθούν οι καταναλωτές από τυχόν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Υπάρχει το πλαφόν σε μία σειρά προϊόντων. Να ξεκαθαρίσω, ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων. Σήμερα κυρώνεται από την ολομέλεια της Βουλής η πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργείου Οικονομικών, όπου περιλαμβάνονται και επιδοτήσεις από τον κρατικά προϋπολογισμό. Κατ’ αρχάς στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη», σημείωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Στα 20 λεπτά με τα τωρινά μέτρα η μείωση στις τιμές των καυσίμων – Στα 8 λεπτά αν μειωνόταν ο ΕΦΚ»

Εξειδικεύοντας την ελάφρυνση στις τσέπες των καταναλωτών από τα μέτρα στην Το κόστος μειώνεται κατά 16 λεπτά στην αντλία και μαζί με το ΦΠΑ φθάνει τα 20 λεπτά. Αφορά σε όλο τον πληθυσμό και φυσικά τους αγρότες μας και βεβαίως και στην τιμή της βενζίνης, όπου η επιδότηση φθάνει τα 36 λεπτά. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – απευθείας- και μιλάμε για μία μείωση των τιμών που είναι μεγαλύτερη από αυτή που ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την μείωση του ΕΦΚ, γιατί σε μία τέτοια περίπτωση, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης δεν θα μπορούσε να υπερβεί τα 8 λεπτά, ενώ αυτή η μείωση που πετύχαμε φθάνει τα 20 λεπτά.

«Αναδρομικά στους αγρότες η επιδότηση για τα λιπάσματα»

«Παράλληλα, υπάρχει μία σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει στοχευμένα, στηρίζοντας τον πρωτογενή τομέα. Μειώνει τις τιμές των λιπασμάτων κατά 15% στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε όλα τα λιπάσματα, για όλα τα τιμολόγια που έχουν κοπεί από τις γεωργικές αγροτικές επιχειρήσεις από τις 15 Μαρτίου ισχύει αναδρομικά μέχρι και 31 Μαΐου. Είναι και ορθό για την απλούστατο λόγο ότι έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος και αγρότες έχουν αγοράσει ήδη λιπάσματα, οπότε συμπεριλαμβάνονται όλα τα τιμολόγια που έχουν κοπεί από 15 Μαρτίου μέχρι και 31 Μαΐου. Είναι μία σημαντική ελάφρυνση και ενίσχυση για τον αγροτικό πληθυσμό απέναντι σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το κόστος παραγωγής και τις μειωμένες τιμές πώλησης. Το πόσο αυτό που θα λάβουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι επιχειρήσεις είναι ανεκχώρητο αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν θα προστεθεί -φορολογικά- σε όποιο εισόδημα έχουν και έτσι δεν χάνει κανείς κανένα προνόμιο. Είναι στοχευμένο μέτρο που ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού πληθυσμού», σημείωσε ο κ. Κέλλας.

Για όλο τα γάλα που αγοράζουν αποζημιώνονται οι τυροκόμοι της Λέσβου

Όσο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Λέσβου, που περιλαμβάνεται σε ειδικό άρθρο. Γίνονται εντατικοί έλεγχοι και ειδικοί έλεγχοι σε όλες τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης από συνεργεία κτηνιάτρων και εκεί αποζημιώνονται τυροκομικές επιχειρήσεις για όλο το γάλα, το οποίο παραλαμβάνουν, ώστε να μην διαταραχθεί η οικονομία των επιχειρήσεων, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι.

Πηγή: ertnews.gr