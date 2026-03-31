Ο Ιωάννης Σκούτας νέος Πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ

Την αλλαγή της προεδρίας της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στις 27 Μαρτίου 2026 σηματοδοτεί η ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου, κ. Γιάννη Σκούτα, Προέδρου του Συνεταιρισμού Σάμου.

Ο κ. Σκούτας διαδέχεται την κα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία ολοκλήρωσε τη θητεία της ως Πρόεδρος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης και στην προώθηση του ελληνικού κρασιού. Η νέα διοίκηση αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον κλάδο, με βασικές προτεραιότητες τον στρατηγικό σχεδιασμό για τον αμπελοοινικό τομέα, τη στήριξη των παραγωγών και την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του ελληνικού κρασιού.

Ο νέος Πρόεδρος δήλωσε ότι βασική προτεραιότητα της νέας θητείας αποτελεί ο ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός για την ελληνική αμπελουργία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για το ελληνικό κρασί.

Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης και την αλλαγή της προεδρίας από τον ΣΕΟ στην ΚΕΟΣΟΕ, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον αμπελοοινικό κλάδο, στην οποία παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, καθώς και η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Αργυρώ Ζέρβα.