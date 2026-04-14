Επίσκεψη ΥφΑΑΤ Μακάριου Λαζαρίδη σε κτηνιατρικά εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ

Κτηνιατρικά εργαστήρια της Διεύθυνσης του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ επισκέφθηκε ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία τους και το έργο που επιτελούν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και την αφοσίωση του προσωπικού, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο των εργαστηρίων στην προστασία της δημόσιας υγείας και του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

«Επισκέφθηκα τα κτηνιατρικά εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά το υψηλό επίπεδο επιστημονικής επάρκειας και αφοσίωσης των στελεχών τους. Υπογράμμισα την ανάγκη επιτάχυνσης των εργαστηριακών ελέγχων, ώστε να ενισχυθεί η ταχύτητα ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης των κρουσμάτων. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στη Λέσβο και τον αφθώδη πυρετό, τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι αυστηρά αλλά απολύτως αναγκαία για τον περιορισμό της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου» αναφέρει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο κ. Λαζαρίδης.