Μ. Σχοινάς:  Προτεραιότητα οι πληρωμές, η αντιμετώπιση των επιζωοτιών και η διασφάλιση των πόρων της ΚΑΠ

Τρεις βασικές προτεραιότητες έθεσε για το επόμενο διάστημα ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του ΥΠΑΑΤ μετά τον πρόσφατο «μίνι ανασχηματισμό», που έφεραν οι πρόσφατες ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με τις παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών, έπειτα από τις νέες δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την τελετή της παράδοσης – παραλαβής που έγινε σε βαρύ κλίμα το περασμένο Σάββατο στον 6ο όροφο του υπουργείου, στην πλατεία Βάθη, ο κ. Σχοινάς επεσήμανε ότι οι προτεραιότητες επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση του νέου συστήματος πληρωμών προς τους παραγωγούς, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιζωοτιών που πλήττουν την κτηνοτροφία και στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

«Θα πατήσουμε πάνω στο γερό σανίδι, που έχτισαν οι προκάτοχοί μας. Ένα σανίδι απαραίτητο για τα επόμενα βήματα. Το πρώτο από αυτά είναι να ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσουμε το νέο σύστημα πληρωμών, ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε και όπως δεσμευτήκαμε με την πολύτιμη συνεργασία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη και του προέδρου της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή. Νομίζω ότι αυτό είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Δίπλα σ’ αυτό, επόμενο βήμα είναι να δοθούν λύσεις επαρκείς και ικανοποιητικές, που θα σέβονται τις αρχές της προάσπισης της δημόσιας υγείας των πολιτών και φυσικά την τήρηση του νόμου στην ελληνική κτηνοτροφία σχετικά με τις επιζωοτίες. Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έχει τον ιδιαίτερο λόγο και την ιδιαίτερη ευθύνη να διαχειριστεί αυτό το ολοένα και πιο απαιτητικό σύνθετο πρόβλημα.

Το επόμενο βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε πόρο και κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σχοινάς. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συμπίπτει με τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και αυξημένες απαιτήσεις.

Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει τη φωνή της στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, επιδιώκοντας καλύτερους όρους για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ΥΠΑΑΤ πρέπει να μετατραπεί από έναν φορέα διαχείρισης πληρωμών σε έναν ενεργό μοχλό ανάπτυξης, που θα συμβάλει ουσιαστικά στον μετασχηματισμό της αγροτικής οικονομίας. Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα με την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου. Όπως σημείωσε, «η ενίσχυση της γεωργίας μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της περιφέρειας, την ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες».

Ο απερχόμενος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε τον απολογισμό της θητείας του, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλές κρίσεις. Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στη διαχείριση των ζωονόσων που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποτέλεσε – όπως υπογράμμισε – μια από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις της περιόδου. «Προσωπικά πιστεύω ότι αυτούς τους 20 μήνες κάναμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι μας. Όχι μόνο γιατί υπήρχαν αυτές οι μεγάλες προκλήσεις ή αυτά τα μεγάλα προβλήματα, αλλά γιατί επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ζήτημα ξεχωριστά με την απαραίτητη λογική αλλά και την προσέγγιση της ενσυναίσθησης σε όλα τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν και απασχολούσαν τους Έλληνες παραγωγούς και τον ελληνικό πρωτογενή τομέα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσιάρας.

Από την πλευρά του ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και της συλλογικής προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις στον αγροτικό τομέα παραμένουν μεγάλες, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ζωονόσους. Ο νέος υφυπουργός δήλωσε ότι θα συνεχίσει το έργο των προκατόχων του με προσήλωση και συνέπεια, δίνοντας έμφαση στην καθημερινή στήριξη των παραγωγών.

Τέλος, ο απελθών ΥφΑΑΤ, Χρήστος Κέλλας, υπογράμμισε ότι ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται σταθερότητα, στρατηγικό σχεδιασμό και συνέπεια, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα ηγεσία θα συνεχίσει την προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής παραγωγής.