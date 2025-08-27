Επιστήμονες μετέτρεψαν υπολείμματα θαλασσινών σε υλικό δέσμευσης άνθρακα

Μια πρωτοποριακή τεχνολογία που συνδυάζει τη διαχείριση αποβλήτων με τη δράση για την κλιματική κρίση ανέπτυξαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετατρέποντας υπολείμματα γαρίδας – όπως κελύφη, κεφάλια και εντόσθια – σε ενεργό άνθρακα υψηλής απόδοσης, οι επιστήμονες πέτυχαν μια αποτελεσματική λύση για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

«Η μελέτη μας μετατρέπει τα απόβλητα γαρίδας σε προϊόν υψηλής απόδοσης, συμβάλλοντας τόσο στη διαχείριση αποβλήτων όσο και στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» εξήγησε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Χαίφ Αλ-Τζομάρ.

Εκτενής επεξεργασία αποβλήτων

Η παγκόσμια βιομηχανία θαλασσινών παράγει έως και 8 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων ετησίως από γαρίδες, καβούρια και αστακούς, τα περισσότερα από τα οποία καταλήγουν σε χωματερές. Οι ερευνητές επέλεξαν τις λευκές γαρίδες από το Ομάν τις οποίες συνέλεξαν στην ψαραγορά Souq Al Jubail της Σάρτζα. Πριν από την επεξεργασία, τα απόβλητα καθαρίστηκαν σχολαστικά και αποξηράθηκαν.

Τα απόβλητα γαρίδας αρχικά υφίστανται πυρόλυση – μια θερμική διεργασία που τα μετατρέπει σε βιοάνθρακα. Ακολουθεί μια σειρά επεξεργασιών, συμπεριλαμβανομένης της όξινης επεξεργασίας, της χημικής ενεργοποίησης και της μηχανικής λείανσης (ball milling). Η εκτενής αυτή διαδικασία οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό τελικό προϊόν — ενεργό άνθρακα που δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα και διατηρεί την υψηλή απόδοσή του και τη σταθερότητά του σε πολλαπλούς κύκλους χρήσης.

«Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική λύση για την παραγωγή ενεργού άνθρακα, μετατρέποντας μια προβληματική ροή αποβλήτων σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν υψηλής απόδοσης με ευρεία εφαρμογή» δήλωσε ο καθηγητής Τσαούκι Τζενάι, ειδικός στην αειφόρο και ανανεώσιμη ενέργεια,

Πολλαπλές εφαρμογές

Εκτός από τη δέσμευση άνθρακα, ο ενεργός άνθρακας που παράγεται από απόβλητα γαρίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον καθαρισμό αέρα και νερού, στην ανάκτηση διαλυτών, στην εξόρυξη χρυσού, ακόμη και σε ιατρικές εφαρμογές.

Στον τομέα της δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS), το υλικό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανίες όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιμεντοβιομηχανία, η χαλυβουργία και τα πετροχημικά.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν την προσέγγιση αυτή ως παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, καθώς αξιοποιεί τα απόβλητα για την παραγωγή χρήσιμων υλικών, μειώνοντας την κατανάλωση φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nanoscale, η συνδυασμένη θερμική, χημική και μηχανική επεξεργασία ενισχύει τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος, καθιστώντας το μια βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΠΗΓΗ: Interesting Engineering