Επιτυχημένη η Συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου στη Διοργάνωση “Silk in Lyon 2025”

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου στη διεθνή διοργάνωση Silk in Lyon 2025, όπου η ελληνική “Πόλη του Μεταξιού” κέρδισε τις εντυπώσεις, τιμώμενη για τη μοναδική συμβολή της στην ιστορία της σηροτροφίας.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκε η έκθεση «Από το Σουφλί στη Λυών», την οποία επιμελήθηκε ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα», προσφέροντας μια άρτια και υψηλής ποιότητας παρουσίαση της ιστορίας και της τέχνης του σουφλιώτικου μεταξιού.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης για το Σουφλί τίμησαν με την παρουσία τους, αναγνωρίζοντας την σημασία του δεσμού των δύο πόλεων, ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Παρίσι κ. Αλεξανδρίδης Αντώνιος, η Επίτιμη Πρόξενος της Ελλάδος στη Λυών, η οποία από την πρώτη στιγμή έπαιξε σημαντικό ρόλο και υποστήριξε την παρουσία του Σουφλίου στη Λυών, επιμελούμενη παράλληλα την φιλοξενία, ο Πρόεδρος της Διοργάνωσης κ. Ξαβιέ Λεπένγκλ, αλλά και πλήθος άλλων επίσημων παρεβρισκομένων εκπροσώπων του Δήμου και της Μητροπολιτικής Περιοχής της Λυών, όπως επίσης και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία της πολύ δραστήριας και πολυάριθμης ελληνικής κοινότητας της Λυών, μέλη της οποίας έδωσαν δυναμικό παρόν, παρουσιάζοντας ελληνικούς χορούς μαζί με γάλλους χορευτές, και τονίζοντας με κάθε τρόπο την πολιτιστική γέφυρα που μας ενώνει.

Στην Έκθεση περιηγήθηκε και γνώρισε το Σουφλί πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών, ανάμεσα στους οποίους σημαντικά στελέχη της μεταξουργίας της Ευρώπης, νέοι καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολλά παιδιά στο πλαίσιο σχολικής τους εκδρομής.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών, προσέλκυσε δε, και το αφιέρωμα στην μεγάλη φωτιά της Θράκης μέσα από την καλλιτεχνική ματιά της Josiane Maisse, η οποία αποτύπωσε την σημασία του γεγονότος μέσα από κεντητά χειροποίητα έργα, όπως την βίωσε η Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια παρουσίας του Δημάρχου και εκπροσώπων του Δήμου Σουφλίου στη Λυών πραγματοποιήθηκαν επίσης, σημαντικές συναντήσεις, από τις οποίες ξεχώρισαν, η συνάντηση με τον Δήμαρχο της Λυών κ. Γκρεγκορί Ντουσέ, με τον οποίο συζητήθηκαν προοπτικές θεσμικής σύνδεσης, πολιτιστικών ανταλλαγών και κοινών δράσεων προώθησης της μεταξουργικής κληρονομιάς, η συνάντηση με την Υπεύθυνη Οικονομικών και εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι κ. Βανέσσα Σουλάνδρου, η οποία εξέφρασε την επιθυμία της να δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν, η συνάντηση με τον Δήμαρχο του Δήμου Καραβά της Κύπρου κ. Νικόλαο Χατζηστεφάνου, αλλά και οι συναντήσεις με Προέδρους ελληνικών Συλλόγων και κοινοτήτων της Γαλλίας.

Είναι σημαντικό ότι αυτή η προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Σουφλίου βρίσκει ενωμένη όλη την τοπική κοινωνία και υποστηρίζεται από πολίτες, φορείς και θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, στην διάκριση της πόλης του Σουφλίου στη Λυών, αλλά και στην Έκθεση παραβρέθηκαν, η Αντιπεριφερειαρχης Οικονομικών, Πολιτισμού και Εθελοντισμού κ. Φανή Μπαχαρίδου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλίδα» κ. Γιώργος Τσιακίρης και πολλά από τα μέλη αυτής, ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου και Περιχώρων, κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος, ο Συγγραφέας και Συλλέκτης κ. Μιχάλης Πατέλης, o Πρόεδρος της Tetragon A.E. κ. Γιώτης Ιωαννίδης, αλλά και Σουφλιώτες που διαμένουν στην Λυών, ανάμεσα στους οποίους και η νεαρή φοιτήτρια Νομικής κ. Μαρία Μπουτάκη, η οποία μάλιστα επέδρασε σημαντικά στην αρχική επικοινωνία μεταξύ των δύο πόλεων.

Η παρουσία της ιστορίας του Σουφλίου στη Λυών και τα οφέλη της σύνδεσης μεταξύ των δύο πόλεων, αναδεικνύει τη διεθνή αναγνωρισιμότητά της και επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως θεματοφύλακα μιας παράδοσης που εξακολουθεί να εμπνέει σε παγκόσμιο επίπεδο, να προσελκύει επισκέπτες και να καθιστά τον Δήμο Σουφλίου ένα σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.