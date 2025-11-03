Οινοτουρισμός: Ανοίγει τις πόρτες της στη Νάουσα η πρώτη Βιβλιοθήκη Οίνου της Ελλάδας

H BIBON, η πρώτη Βιβλιοθήκη Οίνου της Ελλάδας, γίνεται πραγματικότητα από το Ίδρυμα Μπουτάρη, με τη συνεργασία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας και της ΑΜΚΕ FutureLibrary. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και σύμφωνα με τους διοργανωτές αποτελούν ορόσημο για το ελληνικό κρασί και τον πολιτισμό του, ενώ παράλληλα στρέφουν τα «φώτα» στην πόλη της Νάουσας, μια αμπελοοινική περιοχή με τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της αμπελουργίας και οινοποιίας στη χώρα μας.

Το διατηρητέο κτήριο της οδού Χατζημαλούση 17, οικία και οινοποιείο της οικογένειας Μπουτάρη στις αρχές του 20ού αιώνα, στεγάζει το σπουδαίο εγχείρημα της ΒΙΒΟΝ. Ένας εντυπωσιακός χώρος υψηλής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής αξίας, που λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στην πλούσια ιστορία και το βιώσιμο μέλλον του ελληνικού κρασιού. Αποτελώντας μέρος του δικτύου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, η ΒΙΒΟΝ είναι η πρώτη θεματική βιβλιοθήκη, ένας πολυδιάστατος χώρος μελέτης, έρευνας, εκπαίδευσης και διάδρασης που προσφέρει πρόσβαση σε εξειδικευμένα βιβλία και περιοδικά, αναγνωστήριο, ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις δεδομένων.

Η αρχική συλλογή της ΒΙΒΟΝ περιλαμβάνει τις δωρεές της Δρ. Σταυρούλας Κουράκου-Δραγώνα και του Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και αρχειακό υλικό της «Κυρ-Γιάννη» και της «Μπουτάρη Οινοποιητική». Στόχος είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η δημιουργία της πρώτης ψηφιακής Βιβλιοθήκης Οίνου με υλικό (αρχεία, ετικέτες, αντικείμενα, φωτογραφίες κ.λπ.) από τους οινοποιούς της περιοχής.

Τα εγκαίνια της ΒΙΒΟΝ, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, είναι ανοικτά προς όλους, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Συμπίπτοντας με την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού, η πρώτη Βιβλιοθήκη Οίνου της χώρας αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό. Μια απαραίτητη στάση, ένα σημείο συνάντησης και ενημέρωσης για τα οινοποιεία της περιοχής, που αξίζει να έχει θέση στο πρόγραμμα του επισκέπτη της Νάουσας. Αναλυτικά, το πρόγραμμα εγκαινίων της ΒΙΒΟΝ, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, έχει ως εξής:

12:00-13:00: Παρουσίαση και γευσιγνωσία κρασιών από τα μέλη του Συνδέσμου Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας.

13:00-14:00:

Ανάγνωση αποσπάσματος του κειμένου «Η Νάουσα των νερών» του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου από τον Γιάννη Καισαρίδη.

Ζωντανή μουσική με την Μαρία Πέτκου (πιάνο) και τον Λάζαρο Μπίντση (σαξόφωνο).

13:00-17:00: Ξεναγήσεις στον χώρο της ΒΙΒΟΝ (ανά 30 λεπτά).

15:00-17:00: Εκπαιδευτική δράση με θέμα την άμπελο και τον οίνο.

17:00-17:45: Μουσική εκδήλωση με την τετράφωνη μεικτή χορωδία και μαντολινάτα του Μουσικού Σωματείου Ωδείου Νάουσας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ΒΙΒΟΝ υποστηρίζεται από τους Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας και τον Σύνδεσμο Οινοποιών και Αμπελουργών Νάουσας.