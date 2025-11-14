“Tο Μονοπάτι του Μαλλιού”: Ένα ξεχωριστό Μουσείο όπου η ανθρώπινη δημιουργία συναντά τη φύση και την παράδοση

Στην Κρανιά, λίγα χιλιόμετρα από την πόλη των Γρεβενών, ένα ξεχωριστό «μουσείο» υπόσχεται στους επισκέπτες μία βιωματική εμπειρία.

Πρόκειται για «Το Μονοπάτι του Μαλλιού», έναν θεματικό χώρο που παρουσιάζει βήμα-βήμα τη διαδικασία επεξεργασίας του μαλλιού: από το κούρεμα και το πλύσιμο, μέχρι το γνέσιμο, τη βαφή και την ύφανση.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά τα παραδοσιακά εργαλεία, να αγγίξει τα υλικά και να γνωρίσει τη διαδικασία προετοιμασίας του αργαλειού, από το διασίδι και το παραμάτισμα έως το μίτωμα.

Όπως τόνισε η κα Ευθυμία Στάμου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, που εμπνεύστηκε και δημιούργησε αυτόν τον θεματικό χώρο με πολλή αγάπη και μεράκι, δεν πρόκειται απλά για έναν στατικό εκθεσιακό χώρο, αλλά ένα βιωματικό και εκπαιδευτικό ταξίδι. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά, να παρατηρήσουν τη λειτουργία του αργαλειού, να καθίσουν πάνω του και να μάθουν για την τέχνη της ύφανσης μέσα από αυθεντικά αντικείμενα, ήχους και εικόνες.

Τα ονόματα όλων των εξαρτημάτων του αργαλειού είναι γραμμένα τόσο στην ελληνική όσο και στη βλάχικη γλώσσα, καθώς η Κρανιά είναι παραδοσιακό βλαχοχώρι, με μακραίωνη σχέση με την κτηνοτροφία και την υφαντική τέχνη.

«Το Μονοπάτι του Μαλλιού» λειτουργεί ως ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού, που ενώνει το παρελθόν με το παρόν μέσα από ένα νήμα μνήμης, δεξιοτεχνίας και δημιουργικότητας.

Αναδεικνύει την αξία της χειροποίητης τέχνης, τα οφέλη της τοπικής παραγωγής και την ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας.