Επιτυχημένο το John Deere Open Day: Πάνω από 300 επισκέπτες – Δυναμική παρουσία της Agrotech

Η Agrotech και ο συνεργάτης της Λειβαδιώτης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. έγραψαν ιστορία στη Θράκη με το John Deere Open Day που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στη Μεσσούνη Κομοτηνής, συγκεντρώνοντας πάνω από 300 επισκέπτες. Παραγωγοί και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα από όλη την περιοχή παραβρέθηκαν σε μια εκδήλωση που συνδύασε καινοτομία, γνώση και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν ολόκληρη τη σειρά 6Μ, να εντυπωσιαστούν από την ολοκαίνουργια βαμβακοσυλλεκτική CP550 και να γνωρίσουν τις πιο προηγμένες λύσεις γεωργίας ακριβείας. Στον υπαίθριο χώρο παρουσιάστηκαν και οι σπαρτικές MONOSEM, τα drones της DJI και μια πλήρης γκάμα γεωργικών εργαλείων, ενώ το test drive του νέου 6Μ έκλεψε τις εντυπώσεις.

Το κοινό υποδέχθηκαν με χαιρετισμούς ο CEO της Agrotech, Χριστόδουλος Μποζατζίδης, ο οποίος τόνισε:

«Η αποστολή μας είναι να φέρνουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες δίπλα στον Έλληνα παραγωγό, με υποστήριξη και λύσεις που κάνουν τη διαφορά».

Παίρνοντας τον λόγο, ο Άγγελος Λειβαδιώτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την τοπική κοινωνία και υπογράμμισε ότι η επιχείρηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με στόχο να αποτελεί σημείο αναφοράς για μηχανήματα, υποστήριξη και σύγχρονες λύσεις στον αγροτικό τομέα.

Την παρουσίαση της νέας σειράς 6Μ ανέλαβε ο Δημήτρης Γκουντινάκης, Διευθυντής πωλήσεων της Agrotech για την περιοχή, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες για τις επιδόσεις και την αξιοπιστία των νέων μοντέλων.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε σε χαρούμενο κλίμα, με μουσική, κεράσματα και δώρα, αποδεικνύοντας ότι η John Deere και η Agrotech δεν προσφέρουν μόνο τεχνολογία αιχμής αλλά και μια αυθεντική εμπειρία κοινότητας.