 John Deere Open Day στην Κομοτήνη!

Με μεγάλη χαρά και περηφάνια, η Agrotech και ο επίσημος συνεργάτης της στην Κομοτηνή, Λειβαδιώτης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε., διοργανώνουν ένα ξεχωριστό, γιορτινό Open Day, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Λειβαδιώτη στη Μεσσούνη Κομοτηνής.

Η νέα σειρά 6Μ έχει την τιμητική της καθώς οι επισκέπτες θα δουν από κοντά τα νέα μοντέλα ενώ θα έχουν και την ευκαιρία να απολαύσουν μια νέα εμπειρία οδηγικής άνεσης δοκιμάζοντας ένα demo drive του ολοκαίνουριου τρακτέρ.

Δώρα, μουσική, κεράσματα, πολλές εκπλήξεις και μια πλήρης γκάμα μηχανημάτων και παρελκομένων περιμένουν τους καλεσμένους σε μια μοναδική γιορτινή μέρα που δεν πρέπει να χάσετε.

Το σταντ Γεωργίας Ακριβείας δε θα μπορούσε να λείπει, με drone και άλλα καινοτόμα εργαλεία δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε παραγωγό να γνωρίσει όλες τις λύσεις της νέας εποχής.

Η εταιρεία Λειβαδιώτης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε., γνωστή για το συνεργείο και τα ανταλλακτικά John Deere στον νομό Ροδόπης, έχει επεκτείνει πλέον δυναμικά τη δραστηριότητά της και στις πωλήσεις γεωργικών μηχανημάτων. Έτσι, οι παραγωγοί της περιοχής μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται – από μηχανήματα μέχρι εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής – σε ένα σημείο.

Στην Agrotech γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό είναι να έχεις συνεργάτες που προσπαθούν καθημερινά και προσφέρουν το καλύτερο σε κάθε πελάτη. Με την εμπειρία 40 χρόνων η εταιρεία Λειβαδιώτης Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε μας φέρνει μέρα με τη μέρα πιο κοντά στον στόχο μας, την ικανοποίηση του Έλληνα αγρότη. Το Open Day στη Μεσσούνη δεν είναι απλώς μια εκδήλωση· είναι μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους παραγωγούς, συνεργάτες και φίλους της Agrotech να μοιραστούν μαζί μας μια μέρα γεμάτη καινοτομία, εμπειρίες και… διασκέδαση.

Σας περιμένουμε όλους!

Πρακτικές πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.

Διάρκεια 11.00 -20.00 μμ

Τοποθεσία: Μεσσούνη Κομοτηνής – Λειβαδιώτης K. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δωρεάν είσοδος