Έρχεται νέο κύμα ζέστης – Πού θα χτυπήσουν 40άρια

Αρκετά περιορισμένη αστάθεια περιμένουμε σήμερα Τετάρτη 20/8 σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, καθώς προβλέπονται πρόσκαιρες μόνο βροχές στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Από την Πέμπτη προβλέπονται δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι και άνοδος της θερμοκρασίας, που θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή προβλέπεται περαιτέρω άνοδος στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να φτάνουν τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο είναι πιθανό να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Ωστόσο αυτή η ζέστη θα είναι πρόσκαιρη, καθώς θα ακολουθήσει πτώση της θερμοκρασίας ήδη από το Σάββατο και την Κυριακή θα επιστρέψει στα επίπεδα των 30-34 βαθμών.

Σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο έως 5 με 6 και στην ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ, στο Ιόνιο το απόγευμα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς, στα μικρά νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, με πιθανές πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και βελτίωση το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.