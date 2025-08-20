Καστοριά: Παράδοση νέου μετασχηματιστή στον ΤΟΕΒ Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς

Παραδόθηκε από την Π.Ε. Καστοριάς, στο αντλιοστάσιο Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς, ο νέος μετασχηματιστής ισχύος 800kVA, κατόπιν αιτήματος του ΤΟΕΒ, με συνολικό προϋπολογισμό 25.420,00 € με Φ.Π., σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας.

Ο μετασχηματιστής θα χρησιμοποιείται όποτε χρειαστεί, παρέχοντας εφεδρική κάλυψη και εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. Με αυτόν τον τρόπο, η παροχή άρδευσης διατηρείται αξιόπιστη ακόμα και σε περιπτώσεις βλαβών ή αυξημένων αναγκών, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στους αγρότες της περιοχής.

Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2025.

Πηγή: ertnews.gr