Εφικτός ο στόχος της ΕΕ για μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030

Ενθαρρυντικά για την τάση μείωσης της χρήσης των φυτοφαρμάκων από τους Ευρωπαίους αγρότες είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο, σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους μείωσης των φυτοφαρμάκων για την περίοδο 2011-2023.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέγραψε ότι την περίοδο 2018 έως 2023, σημειώθηκε συνολική μείωση κατά 58% στη χρήση των χημικών γεωργικών φαρμάκων σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 2015-2017. Μεταξύ 2022 και 2023, σημειώθηκε μείωση κατά 6% σε σχέση με την περίοδο αναφοράς.

Τάσεις στην ΕΕ σχετικά με τη χρήση και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων

Τάσεις στην ΕΕ σχετικά με τη χρήση πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων

Επίσης, κατά τα πρώτα έξι έτη (2018 έως 2023), σημειώθηκε συνολική μείωση κατά 27% στη χρήση των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 2015-2017. Μεταξύ 2022 και 2023, σημειώθηκε μείωση κατά 3% σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Η συνολική πτωτική τάση κατά τα έξι πρώτα έτη δείχνει ότι και οι δύο στόχοι μείωσης κατά 50% μπορούν να επιτευχθούν έως το 2030. «Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να διασφαλίζουν ότι τα χημικά φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση, τόσο σε μη γεωργικές εγκαταστάσεις όσο και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Με τη συνεπή εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης, οι γεωργοί μπορούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα χημικά φυτοφάρμακα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Κομισιόν.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 11 χώρες-μέλη της ΕΕ που δεν έχει συμφωνήσει να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία προόδου της, όσον αφορά τον στόχο μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων έως το 2030.

Croplife Europe: «Η επίτευξη των στόχων είναι μόνο η αρχή»

«Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση των προσπαθειών που έχουν καταβάλει οι αγρότες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας Croplife Europe. Και εξηγεί: «Μεταξύ 2018 και 2023, η χρήση και ο κίνδυνος των χημικών φυτοφαρμάκων μειώθηκαν κατά ένα εντυπωσιακό 58%, ξεπερνώντας τον στόχο της ΕΕ για το 2030 πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Εν τω μεταξύ, η χρήση πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων μειώθηκε κατά 27%, καθιστώντας τον δεύτερο στόχο εφικτό».

Συνεχίζοντας, ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι «αυτή η πρόοδος είναι απόδειξη της αφοσίωσης των αγροτών στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παρασίτων και σε πιο βιώσιμες πρακτικές. Δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δέσμευσης, της καινοτομίας και της συνεργασίας σε όλο το σύστημα τροφίμων. Για να αξιοποιήσουν αυτήν τη δυναμική, οι αγρότες πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε αποτελεσματικά εργαλεία και τεχνολογίες. Η επίτευξη της βιωσιμότητας δεν σημαίνει μόνο τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων, αλλά και τη διασφάλιση της εξέλιξης του πολιτικού πλαισίου, ώστε να υποστηρίζει τη διαρκή αλλαγή».

Και καταλήγει: «Η επίτευξη των στόχων είναι μόνο η αρχή. Η διατήρησή τους απαιτεί προοδευτικές πολιτικές που συμβαδίζουν με την πρόοδο στον τομέα».