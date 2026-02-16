Έρχονται ενισχύσεις 110 εκατ. ευρώ σε βαμβάκι, σκληρό σίτο μέσω συνδεδεμένων και σε μηδική μέσω de minimis

Ειδήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του ΥΠΠΑΤ για τις επερχόμενες πληρωμές προέκυψαν από τη συνάντηση που είχε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Όπως γνωστοποίησε η κ. Μάνη – Παπαδημητρίου μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους παραγωγούς και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από τον κ. Πρωτοψάλτη, την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου επαναλειτουργεί η πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικό αριθμό παραγωγών που αντιμετωπίζουν εκκρεμότητες σε διοικητικά και ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Παράλληλα, προωθείται ρύθμιση για τις δημόσιες γαίες, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών στο κτηματολόγιο. Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα αποτρέψει καθυστερήσεις στις πληρωμές και θα προσφέρει σταθερότητα στους δικαιούχους.

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις, προβλέπεται η χορήγηση 80 εκατ. ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς και παραγωγούς σκληρού σίτου, καθώς και 30 εκατ. ευρώ, μέσω του καθεστώτος de minimis, σε παραγωγούς μηδικής. Τα ποσά αυτά έρχονται να ενισχύσουν τη ρευστότητα του αγροτικού τομέα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών αναμένονται εντός Μαρτίου.

«Συνεχίζω τη συνεργασία μου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο τη στήριξη των παραγωγών μας», σημείωσε η βουλευτής, υπογραμμίζοντας τη βούληση για συνέχιση των παρεμβάσεων υπέρ του αγροτικού κόσμου.