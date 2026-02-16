Όλα τα ονόματα των 942 δικαιούχων για την αναδιάρθρωση αμπελώνων 2025-2026 – Στα 11,7 εκατ. ευρώ το μπάτζετ

Με απόφαση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύτηκε η δεύτερη τροποποίηση της τελικής λίστας των δικαιούχων παραγωγών και της κατανομής των επιδοτήσεων για την Παρέμβαση Π2 58.1, που αφορά την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων για την περίοδο 2025-2026.

Η συνολική κατανομή των πόρων φτάνει τα 11.700.195,3 ευρώ σε όλη τη χώρα και καλύπτει 7.060,5 στρέμματα προς αναδιάρθρωση. Η απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του υπουργείου, Ελένης Τζαβάρα.

